賴總統：台灣站在抵禦威權主義擴張最前線 會扛起重任維持台海現狀

賴清德總統今天表示，和平與穩定，是不分國界人們最深切的期盼。台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，身為全球供應鏈安全的核心基石，我們會扛起重任，維持台海現狀，發揮科技優勢，與民主夥伴加強合作，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性，維持區域的和平穩定，也促進世界的繁榮發展。

賴總統是在出席台北國際扶輪年會開幕典禮時，做了以上表示。賴總統以英文致詞，他說，這次年會是台北睽違32年，再度取得主辦權，有來自全球超過140個國家的扶輪社友，共襄盛舉。感謝台灣扶輪社友的努力，讓世界走進台灣，也感謝國際扶輪幹部的支持，這場盛會代表著，國際社會對台灣，長期致力於人道關懷、公共服務與世界和平的重要肯定。

賴總統指出，多年來台灣12個扶輪地區，超過3萬6000名社友，跟全球扶輪人攜手合作，在包括締造和平與預防衝突、疾病預防與治療等七大焦點領域，為世界做出重大貢獻，帶來無數的改變與希望。

賴總統表示，經過國際扶輪超過40年努力，讓全球各地的小兒麻痺病例，成功減少99.9%。昨天在台北舉行的根除小兒麻痺公益路跑 ，許多民眾熱情響應，期待向零病例邁進。他相信這個目標終將達成。就如在台灣各地扶輪社的大力支持之下，對於 WHO設定的2030年消除C型肝炎目標，台灣在去年提前五年達成，他要向所有努力付出的夥伴，致上最深的感謝。

賴總統說，無論是促進不同文化之間的理解，改善人民生活環境，或是提供弱勢經濟援助，全球扶輪人所做的一切，都是為了和平。當前全球社會，正面臨地緣政治變化，極端氣候，供應鏈重組等挑戰。此時此刻，和平與穩定，更是不分國界人們最深切的期盼。

賴總統指出，台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，身為全球供應鏈安全的核心基石，我們會扛起重任，維持台海現狀，發揮科技優勢，與民主夥伴加強合作，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性，維持區域的和平穩定，也促進世界的繁榮發展。

賴總統說，這個月初，台北國際電腦展吸引全球科技廠商來台，今天國際扶輪年會盛況，證明民主台灣是世界交流的重要平台，也是世界發展的良善力量。讓我們一起行善天下 ，不論是致力和平，公共衛生，環境永續，或是人道援助，台灣繼續與全球扶輪人攜手同行，用善意連結世界，用行動改變未來。