被質疑刪減文化部預算 翁曉玲：浮編亂編就該刪

媒體報導稱國民黨立委翁曉玲提案刪減文化部媒體宣傳費4738萬元，提案減列影視及流行音樂產業局六成媒宣費共計367萬8000元。翁曉玲說，浮編亂編，沒效率，非必要支出的預算，就該刪除，刪這點預算不是下重手，而是太佛心了。

翁曉玲指出，立委天職就是要把關預算，對於行政機關浮編亂編，沒效率，或是不必要支出的經費預算， 本應要刪除。她刪除媒宣費的原則是，若部會機關今年比去年大幅增加媒宣費，如無正當合理事由，增加部份刪除。若過去媒宣費使用不合理或沒效率，也應刪除。

翁曉玲表示，政府機關業務宣導不需要花大錢做宣傳，業務本身做好才是重點。如果上一年度用較少媒宣費就能作出成效， 下一年度就不該花更多的錢，除非有正當合理事由。 以外交部為例，去年3000萬元就能作好媒宣，今年為何要多花1億元。

翁曉玲說，她不像民進黨立委林楚茵、吳思瑤等人護航民進黨政府，不刪減政府機關預算。人在做天在看， 民進黨執政十年增加了1兆元經費，看看台灣各方面有變的更好嗎？砸重金，不會讓治理更好，更有效率，治國要有智慧，若是一群庸才領導，花再多的錢，也是白費枉然。