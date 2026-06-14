鄭麗文會美官員傳「降三級」國民黨：惡意帶風向

國民黨主席鄭麗文訪問華府期間與美國國務院官員會晤，有媒體報導指，國務院派出科室層級官員，較慣例連降三級。國民黨今天表示，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露任何會面安排細節。

鄭麗文訪問團華府時間12日下午到美國在台協會AIT華府總部，與美國國務院官員會晤。自由時報報導指，華府媒體圈盛傳，這次接見鄭麗文的國務院官員層級，相當於台灣政府中「科室」人員的官員。此一安排堪稱首見。

國民黨表示，鄭麗文非常感謝美方的安排，見到該見的人，說了想說的話，雙方交流坦率且深入，有效深化國民黨與美國多個行政部門的互信與雙邊關係。

國民黨指出，鄭麗文在華府與美國行政部門的交流，基於雙方默契，不對外透露任何會面安排細節。特定媒體刻意扭曲事實、惡意帶風向，只是再次暴露民進黨對國民黨深化對美交流成果的焦慮與心虛。