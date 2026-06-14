快訊

川普宣布今簽署伊朗停戰協議！德黑蘭打臉 可能條件一次看

DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗

第三輪梅雨較大雨勢今起開始 粉專：周四起轉為典型夏季型天氣

被指是監委替大同炒股案平反「助攻者」 最高法院前院長吳燦回應了

聯合報／ 記者王宏舜 /台北即時報導
最高法院前院長吳燦被指為大同炒股案主嫌平反助攻，他發表聲明指出三點說明。圖為最高法院刑事大法庭。 圖／聯合報系資料照片
最高法院前院長吳燦被指為大同炒股案主嫌平反助攻，他發表聲明指出三點說明。圖為最高法院刑事大法庭。 圖／聯合報系資料照片

針對外界質疑，監委大同炒股案平反『助攻者』，點名其中包括最高法院前院長吳燦，引發法界議論，吳燦親擬聲明回應，強調是應監察院邀請以專家證人身分，就刑事訴訟法規定提出意見，他兒子吳孟勳律師並非鄭文逸一至三審的律師，是鄭文逸判決定讞後，為聲請大法庭統一見解才受鄭委任。

吳燦完整聲明如下：

一、監察院以：為調查「鄭文逸違反證券交易法」等情案需要，函請本人以專家證人身分於民國 115 年 3 月 12 日下午，針對「最高法院未詳查高等法院判決有14處違背法令之事由， 而適用刑事訴訟法(刑訴法)第380條規定」等刑事程序法之相關議題到會諮詢。

二、本人於會中曾說明所謂 14 處違背法令之事由，依個人意見，有部分應屬於刑訴法第380條適用範圍無訛。而對於「罪名告知義務之違反，有無刑訴法第380條之適用」提出書面意見如下：

(一)最高法院判決一方面認為刑訴法第95條第1項第 1款規定之被告「受告知

及聽聞權」，屬憲法上所保障之正當法律程序內容之一，故依刑訴法第 267條

規定起訴效力所擴張之犯罪事實及罪名，暨依同法第300條規定變更起訴法

條後之新罪名，法院就此等新增犯罪事實或變更之罪名，均應於其認為有新

增或變更之情形時，隨時、但至遲於審判期日【前】踐行上開告知之程序，

使被告知悉而有充分行使其防禦權之機會，以確保其權益，否則即屬違背正

當法律程序，有突襲性裁判之虞(87 台上 4342、4484、88 台上 309、1822、

3420、3422、89 台上 6743、90 台非 130、412、90 台上 5465、5953、91 台

上5792、5968、6460、92台上2880、104台上1678、106台上771、107台

上9888、112台上3048等刑事判決參照)。但另一方面又認定如法院實質上

已經調查、審理，僅單純未踐行第1款告知義務，則屬訴訟程序違法，依刑

訴法第380條規定，其違背於判決本旨不生影響，則不得為第三審上訴理由，

理論上已欠一貫。蓋如認刑訴法第 95 條第 1 項第 1 款之違背，係違反正當

法律程序，乃屬憲法上所保障之權利受到侵害，此訴訟行為理應無效，自無

適用刑訴法第380條之餘地。

(二)更何況，被告在刑事訴訟程序上受告知之權利，為其行使防禦權之基本前

提，則法院就新增之犯罪事實及變更之罪名，既未踐行告知之程序，即便已

自行調查審理，事實上亦難期被告能有效行使此部分之防禦權。刑事被告在

訴訟上應享有充分之防禦權，既係憲法所保障之基本訴訟權利，允宜站在人

民之視角去實踐此一基本權之保障，而非僅以「無礙於被告防禦權之行使，

亦未違正當法律程序」一語帶過而已。

(三)實則，罪名告知之違反，其所取得之證據有無證據能力，應依刑訴法第 158

條之4權衡判斷之，始為的論，要無刑訴法第380條之適用，而得以無條件

的容許。

三、吳孟勳律師並非本案被告鄭文逸一、二、三審之辯護人，而係另一位林姓

被告之辯護人，合先聲明。吳律師在為林姓被告提起第三審上訴時，曾提及

本案涉及 「行為人違反證券交易法第155條第 1項第3、4、5、7款等【2款】

以上不同態樣之操縱行為，其罪數如何適用」之法律爭議，最高法院先前判

決有採單純一罪者，有採想像競合犯者，其法律見解已有積極歧異，但最高

法院並未依職權提案予刑事大法庭裁判，而以無上訴利益否准駁回。於判決

確定後，始受本案被告鄭文逸委任聲請提案，以求取統一，仍遭駁回。

大同 炒股 監委

延伸閱讀

監委替大同炒股案平反「助攻者」曝光 竟是被告律師、最高法院前院長

2千元賄選疑雲難成立 前台東議員嚴惠美更一審獲判無罪

前台東議員嚴惠美賄選案逆轉 高院更一審改判無罪

內政部預告修法「閃兵最少關1年」 拖過36歲除役加重三分之二

相關新聞

被指是監委替大同炒股案平反「助攻者」 最高法院前院長吳燦回應了

針對外界質疑，監委替大同炒股案平反『助攻者』，點名其中包括最高法院前院長吳燦，引發法界議論，吳燦親擬聲明回應，強調是應監察院邀請以專家證人身分，就刑事訴訟法規定提出意見，他兒子吳孟勳律師並非鄭文逸一至三審的律師，是鄭文逸判決定讞後，為聲請大法庭統一見解才受鄭委任。

九合一風雲／新北五泰林6搶5廝殺 在地老將對決政二代

新北市議員第二選區（五股、泰山、林口）席次將由4席增為5席，現任議員蔡淑君、陳明義、李宇翔藉扎實服務拚連任，新人蔡佩呈、鄭丞宏、戴翎育都是政二代，而民眾黨陳世軒的角色使白營選票流向成為政局新變數！藍綠新秀與現任議員6搶5廝殺。

青年服勤捲土重來 政府應先修補信任缺口

教育部規畫青年服勤計畫，這次和兩年前一樣，又再度引發爭議，民進黨政府若不正視問題癥結，這項計畫恐怕仍將持續引發反彈，即便是最後強行上路，在失去青年學生的民心下，效果也勢必大打折扣。

再談軍購 鄭麗文：藍擬提國防法案

國民黨主席鄭麗文結束訪問華府行程前接受媒體採訪，提出國民黨擬主動研究並提出強化國防法案，盼未來能與美方有直接溝通管道與交流機會，才不會「誤會」彼此立場。藍營解讀，鄭此言埋下擺脫「親中反美」帽子的可能，有助澄清民進黨的抹紅。

觀察站／論述到互動 鄭麗文離開華府還要回答更多問題

國民黨主席鄭麗文結束了訪問華府行程，也許讓美方對她有更多了解，但同時也依舊充滿疑問，只是從美中台的相關論述，到與美國官員互動的羅生門，恐怕在離開華府後，鄭麗文要回答更多問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。