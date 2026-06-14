觀察站／論述到互動 鄭麗文離開華府還要回答更多問題

國民黨主席鄭麗文結束了訪問華府行程，也許讓美方對她有更多了解，但同時也依舊充滿疑問，只是從美中台的相關論述，到與美國官員互動的羅生門，恐怕在離開華府後，鄭麗文要回答更多問題。

英國金融時報九日刊出對鄭麗文專訪的文章中引述美方消息報導，鄭麗文擬與國安會亞洲事務資深主任簡以榮下屬的官員見面，被推測會面地點是白宮西側的艾森豪行政大樓。

接著，台北媒體報導稱鄭麗文預計十日下午前往艾森豪大樓，台灣駐地媒體當日卻是久候不見。

據了解，鄭麗文一行人十日上午拜訪國會後，即赴美國在台協會（ＡＩＴ）的華盛頓總部。

後來，又有台媒報導稱鄭的行程遭國安會取消。知情人士指出，國民黨原規畫的行程就沒有艾森豪大樓，鄭麗文究竟沒有見到國安會官員成謎。

有消息人士指出，鄭麗文沒有見到國安會官員；而鄭麗文十日和十二日兩度造訪ＡＩＴ，推測分別是與國防部和國務院官員見面，分別會面約一小時。鄭麗文的華府行程本來就偏重智庫，不但拜訪三家智庫座談，還連兩天與學者餐敘，說明鄭麗文的想法之餘，也投資未來，盼這些學者有一天加入美國政府時，提供對國民黨有利的觀點。

美國學者多評價鄭麗文「熱情」、「自信」和「有理想」，這一般被用來形容剛踏入社會的年輕人。

對於主張美國不該被捲入兩岸衝突的反戰派來說，鄭麗文的談話令人耳目一新，但在以「嚇阻」為核心的美國戰略，鄭麗文的發言恐怕有些失真，似乎脫離兩岸和國際地緣政治的現況。

當被問及中國國家主席習近平是否值得信任，如何說服美國相信習近平之時，鄭麗文沒有正面回答；至於是否願意為了實踐和平願景而參選時，她說目前沒有思考這個問題。

鄭麗文的美國行也許讓華府對她有更多的了解，但她的身上依舊充滿疑問：她推銷了一套自稱可行的和平論述，只是缺乏嚴謹的方法論與可驗證性。

回到美國在台協會處長谷立言的行前提醒─鄭麗文訪美期間應針對國民黨的兩岸與外交政策向美方「釋疑」，美方關切國民黨是否已從過去的反共立場，轉變為呼應中國大陸立場或忽略美日盟友。

谷立言的說法反映鄭麗文現階段被貼親中標籤的困境，當鄭麗文在華府馬不停蹄，一場又一場的會見後，最重要的聽眾美方還沒有表態，仍待鄭麗文用更多行動來說明與釋疑。