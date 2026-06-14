再談軍購 鄭麗文：藍擬提國防法案

國民黨主席鄭麗文結束訪問華府行程前接受媒體採訪，提出國民黨擬主動研究並提出強化國防法案，盼未來能與美方有直接溝通管道與交流機會，才不會「誤會」彼此立場。藍營解讀，鄭此言埋下擺脫「親中反美」帽子的可能，有助澄清民進黨的抹紅。

鄭麗文在美東時間十二日先到智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）與學者閉門座談，下午舉行華文媒體記者會後，前往美在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部，和美方交流，這是她最後一天的華府行程。接著她將前往洛杉磯會晤僑團，並在十四日參加美西華人學會座談會。

訪問華府期間，鄭麗文說，多數美國議員非常關心台灣和國防議題，美方清楚表達「有必要強化台灣的嚇阻和國防能力」。她坦言，國民黨對軍購預算的態度，的確引起一些疑慮，而她則重申，民進黨版的新台幣一點二五兆元預算沒有具體內容，國民黨不可能空白授權。

鄭麗文指出，國民黨雖在野，也願意主動研究可行的黨版國防法案，返台後即著手研究。

重申「立場與川普一致 兩岸要避戰」

對美總統川普以尚未通過的一百四十億美元對台軍售為很好的談判籌碼，鄭表示，她的立場與川普一致，即兩岸要和平穩定，避免不必要的戰爭，她相信這不代表美國未來會終止一切的對台軍售與合作。

另一方面，被問到是否信任中共總書記習近平，鄭未正面答覆，她說，習近平在鄭習會上真情流露，表現出很大的誠意；信任並非一蹴可幾，必須慢慢累積；台灣沒有要占對方便宜，也沒有要欺騙對方。

鄭麗文在華府否認此刻有意願或正在規畫參選二○二八總統。

藍營：鄭以行動澄清綠抹紅

國民黨立委李彥秀解讀，鄭出訪就是用行動向美國傳達藍對台美關係的立場；捍衛中華民國主權與台灣自由民主與人權的立場不變、一貫「親美、友陸」的立場不變，支持對美採購先進武器，捍衛台海和平與區域穩定的作法不變。

藍營人士表示，從各方反應來看偏正面；至於其他，則要待她返台後說明，還要看美方願意讓鄭釋出多少訊息；他分析，美方至少了解到民進黨長期對華府傳達的訊息非事實，否則鄭不會在國防及台美合作上強烈表態。