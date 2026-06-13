聽新聞
0:00 / 0:00
台中女力 盧秀燕赴奧見證75年來首位華人女會長張麗莉接掌FIABCI
台中市長盧秀燕今率團出席世界不動產聯合會FIABCI世界會長交接晚宴，見證新任世界會長張麗莉接任。盧秀燕表示，張麗莉來自台中，為該會75年來首位華人女會長，她與全體台中市民都感到無比驕傲，市府會力挺張麗莉，確保今年九月在台中舉辦的FIABCI國際貿易交流會圓滿成功。
盧秀燕率團訪歐之旅，今天先到訪奧地利巴登市政府，會晤國會議員兼市長辛策麗Carmen Jeitler-Cincelli，兩名女性首長在市政治理上高度契合，雙方深入交流議會體制、城市行銷、觀光產業、教育政策、家庭支持等議題。
盧秀燕表示，巴登市以溫泉與葡萄酒聞名，更擁有悠久的音樂與藝術傳統，曾是貝多芬、莫札特等音樂家常駐之地。台中擁有歌劇院、媽祖遶境、爵士音樂節等文化特色，與巴登市的攝影節、皇家帝國節、葡萄酒節等慶典相互輝映，期待雙方更緊密合作，共展城市魅力。
盧秀燕晚間出席FIABCI世界會長交接晚宴，由現任中華民國不動產協進會理事長暨FIABCI台灣分會會長張麗莉接任2026至2027世界會長一職，這也是FIABCI成立75年來首位華人女性會長。
盧秀燕表示，張麗莉來自台中，並創下歷史，成為FIABCI首位來自台灣的女性世界會長。她與全體台中市民都感到無比驕傲，並承諾台中市政府全力支持張麗莉世界會長，確保今年九月在台中舉辦的「2026年世界不動產聯合會國際貿易交流會 盛會圓滿成功。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。