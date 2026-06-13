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服勤動員納高中生 在野立委：多想把未成年納戰時民力？

聯合報／ 記者王小萌蔡晉宇／台北即時報導
教育部近期頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，詳載配合國軍一二級戒備，學校如何編組動員學生。本報資料照片
教育部近期頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，詳載配合國軍一二級戒備，學校如何編組動員學生。本報資料照片

教育部近期頒布「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，詳載配合國軍一二級戒備，學校如何編組動員學生。對此，在野黨立委批評，兩年前政府發放青年服勤同意書引發學生家長恐慌，如今再推出計畫，請教育部說清楚必要性。

國民黨立委羅智強表示，兩年前政府推「青年服勤同意書」大受反彈，民進黨還不放棄，現又偷推計畫，「到底是多堅持想把未成年納入戰時民力？」

羅智強說，年輕學生是國家未來的根本，他們的重心是考場甚至未來職場，而非戰場。國家放著國軍及戰備問題不改革，卻三番兩次要把手伸進校園，根本就是本末倒置，為家長和小孩製造恐慌。

羅智強指出，校園各種安全問題、霸凌、毒品防制、老師遭濫訴等迫切問題，不見教育部大刀闊斧，反而是執行民進黨政府的「防衛韌性」動員學生鍥而不捨，他要求教育部回歸本業，別徒增爭議。

羅智強表示，教育部一下否認是「上戰場」，一下又推給內政部，家長學生聽到無不擔心，請政府說清楚計畫內容，對於到底要學生做什麼勤務？定義為何？必要性及風險，都應向全國詳細報告，而非一紙公文就動員學生，在取得社會共識前，這些相關計畫都應停止。

國民黨立委羅廷瑋指出，當初要政府大方承認是否要讓青年上戰場，政府不敢否認稱要廢除，如今這份資料再度出現，是否是當初承諾的廢除做不到，明知有爭議又再推出。政府應說清楚，現在兩岸的關係是否有影響，軍人編現比、戰鬥部隊軍人是否不夠，這也正是在野黨所說「國軍加薪、軍人才留得住」的原因。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，2024年教育部通知高中以上學校發放「青年服勤同意書」徵詢學生服勤意願，引發全國譁然後喊停，教育部長鄭英耀在立法院公開道歉，並保證不讓學子上戰場。如今教育部的「116年度學校青年服勤動員準備分類計畫」，到底希望學生做什麼？應充分與學生及家長溝通，並尊重其意願。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則表示，教育部已經嚴正澄清，相關說法均非事實，沒有任何將學生納入作戰或軍警勤務的規畫，也不會讓學生上戰場；民進黨團的立場也很清楚，支持強化國防，也支持社會要建立全方位國防韌性，但有心人出於政治目的過度渲染的不實消息大可不必，青年服勤計畫的核心目標在於強化校園安全與應變教育，協助學生培養面對災害與緊急狀況時的基本應變能力，相關內容與軍事動員無關。

羅智強 教育部 青年

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