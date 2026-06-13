盧秀燕率團訪歐 與奧地利巴登市長辛策麗交流

台中市長盧秀燕率團訪歐，12日與奧地利巴登市長辛策麗交流，並見證世界不動產聯合會新任會長張麗莉接任。盧秀燕表示，看到優秀女性能在各領域發光發熱，她感到無比驕傲。

台中市政府今天發布新聞稿表示，盧秀燕12日赴奧地利，先前往巴登市政府會晤國會議員兼市長辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli），晚間再出席「世界不動產聯合會（FIABCI） 新舊任世界會長交接晚宴」，見證新任會長張麗莉接任。

盧秀燕與辛策麗交流時，雙方就議會體制、城市行銷、觀光產業、教育政策、家庭支持等議題探討。

盧秀燕表示，巴登市以溫泉與葡萄酒聞名，更擁有悠久的音樂與藝術傳統，曾是貝多芬、莫札特等音樂家常駐之地。台中則擁有歌劇院、媽祖遶境、爵士音樂節等文化特色，與巴登市的攝影節、皇家帝國節、葡萄酒節等慶典相互輝映，期待未來雙方能建立更緊密的合作關係。

晚間盧秀燕出席「世界不動產聯合會新舊任世界會長交接晚宴」，現任中華民國不動產協進會理事長暨FIABCI台灣分會會長張麗莉，於FIABCI第76屆世界年會中接任2026至2027年世界會長一職，也成為FIABCI成立75年來首名華人女性會長。

盧秀燕提到，身為女性首長，看到優秀女性能在各領域發光發熱，她感到無比驕傲。張麗莉來自台中，也讓台中市民驕傲，中市府承諾將全力支持張麗莉，確保今年9月在台中舉辦的「2026年世界不動產聯合會國際貿易交流會」能夠圓滿成功。