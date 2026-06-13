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林佳龍歡迎美國駐WTO副常代 期許台美深化經貿合作

中央社／ 台北13日電

外交部長林佳龍昨天接待美國駐世界貿易組織（WTO）副常任代表畢斯比，感謝他長年支持台灣參與WTO事務。林佳龍表示，期待台美持續深化雙邊貿易與投資合作，打造更安全、更具韌性的供應鏈。

林佳龍晚間在臉書發文指出，昨天在外交部接待畢斯比（David Bisbee），感謝他長年支持台灣參與WTO事務，特別是先前WTO在喀麥隆舉辦第14屆部長級會議（MC14）時，台灣遭遇明顯政治干預，感謝當時美方協助與喀麥隆及WTO秘書處積極溝通，確保台灣作為WTO完整會員的基本權利。

林佳龍說，他與畢斯比分享，今年5月前往瑞士訪問時，特別前往伯恩大學「世界貿易研究院」（WTI）參訪，並代表政府捐助「蓬萊獎學金」，鼓勵台灣及開發中國家的學子投入國際經貿議題研究。

林佳龍提到，現在的國際貿易已經與過去很不一樣，在數位經濟、供應鏈重組及去風險化的趨勢下，經濟發展與國家安全的關係越來越密切，民主國家之間的投資與貿易往來，已經不再只是單純的商業行為，「信賴」更是國與國往來的重要基礎。

林佳龍說明，台美今年陸續簽署「台美對等貿易協定」及「台美投資備忘錄」，並在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）後簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，確認台灣與美國是彼此經濟安全的關鍵要素，也展現雙方在此基礎上共建「共生夥伴關係」的決心。

林佳龍強調，美國是台灣最重要的經貿、科技與安全合作夥伴，期待台美持續深化雙邊貿易與投資合作，打造更安全、更具韌性的供應鏈，確保都能在變動的時代，繼續守護民主、促進創新、共創繁榮。

WTO 林佳龍 美國

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