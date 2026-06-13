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卓榮泰宣布8年1000億助攻中小微企業轉型 拚立院下會期前送審

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰與地方商圈代表及來賓在蛇窯園區合影，盼透過政策支持協助商圈數位轉型與產業升級。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰與地方商圈代表及來賓在蛇窯園區合影，盼透過政策支持協助商圈數位轉型與產業升級。圖／行政院提供

行政院卓榮泰今天前往南投縣水里商圈訪視地方創生成果，宣布行政院正加速研擬中小微企業轉型升級發展條例，力拚在立法院下個會期前送審，將投入8年1000億元，協助中小微企業、地方商圈及新創產業升級轉型，並結合觀光與交通建設，打造「季季都是觀光季」的發展環境。

卓榮泰表示，台灣約有170萬家中小微企業，占全台產業家數9成以上，提供近1000萬個就業機會，賴清德總統要求行政院儘速提出中小微企業轉型升級發展條例，不僅照顧中小微企業，也將新創產業及地方商圈納入扶植範圍。

卓榮泰指出，行政院明、後兩天將再次召開會議研商條例草案，希望趕在立法院下個會期前送交審議。未來法案若順利通過，政府將透過融資、金融支持等措施，協助企業及商家設備汰舊換新、培育人才及推動轉型升級，全面提升競爭力。

他表示，今天到水里蛇窯，不禁回想1999年921大地震造成百年蛇窯嚴重受創，如今在地方努力復原、復建及推動地方創生下，已恢復新的生機。更讓他感到欣慰的是，現場有不少返鄉投入地方創生的年輕第二代，代表政府地方創生政策已逐漸在地方扎根，讓人才願意留在家鄉發展，並透過在地特色連結國際。

卓榮泰也肯定水里商圈創生共好協會理事長徐玉玲，運用過去公職經驗整合商圈資源，不僅積極推廣地方觀光與節慶活動，也導入數位工具協助商圈業者數位轉型，提升整體競爭力，相關經驗值得全國其他商圈借鏡。

他表示，地方發展必須搭配交通建設，目前南投集集支線在工程團隊努力下，可望於6月25日提前全線通車，田中支線也持續推動中。未來再結合中小微企業轉型升級發展條例及「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，希望打造「季季都是觀光季」，吸引更多國際旅客深入地方，體驗台灣在地特色、在地經濟與商圈活力。

卓榮泰強調，台灣的進步不能只有科技業，政府同樣重視百年文化、地方農業與傳統產業發展，希望透過導入AI人工智慧，推動產業朝精緻化、數位化及科技化發展，甚至成為高科技產業垂直供應鏈的一環。

卓榮泰參觀水里商圈特色產品，包括青梅精、石虎米、梅子蒸餾酒及柴燒饅頭，並品嚐梅子汁，店家也致贈手繪插畫像留念，隨後再參觀蛇窯文物館及窯體設施，了解地方文化保存與觀光發展成果。

行政院長卓榮泰赴南投視察地方建設，宣布行政院正加速研擬中小微企業轉型升級發展條例，力拚在立法院下個會期前送審。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰赴南投視察地方建設，宣布行政院正加速研擬中小微企業轉型升級發展條例，力拚在立法院下個會期前送審。記者江良誠／攝影

行政院長卓榮泰參觀水里商圈特色產品，品嚐梅子汁，了解地方創生與商圈發展成果。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰參觀水里商圈特色產品，品嚐梅子汁，了解地方創生與商圈發展成果。圖／行政院提供

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