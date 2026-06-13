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陳玉珍海峽論壇向王滬寧提3訴求 爭取陸客、關稅優惠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第十八屆海峽論壇今日登場，會前大陸全國政協主席王滬寧與出席論壇的國民黨副主席張榮恭等一行人會面，立委陳玉珍也當面向王滬寧提出3項與金門民生及產業發展相關訴求。圖／立委陳玉珍提供
第十八屆海峽論壇今日登場，會前大陸全國政協主席王滬寧與出席論壇的國民黨副主席張榮恭等一行人會面，立委陳玉珍也當面向王滬寧提出3項與金門民生及產業發展相關訴求。圖／立委陳玉珍提供

第十八屆海峽論壇今日上午在廈門舉行開幕式，會前大陸全國政協主席王滬寧與出席論壇的國民黨副主席張榮恭等一行人會面。隨團出席的國民黨籍立委陳玉珍也把握機會，當面向王滬寧提出3項與金門民生及產業發展相關訴求，希望進一步推動金廈交流，協助地方經濟發展。

陳玉珍表示，兩岸交流應回歸民生需求與人民福祉，她此次特別為金門鄉親發聲，向大陸方面提出三項具體建議。

首先，爭取大陸持續擴大開放更多省分居民赴金門旅遊，藉此帶動地方觀光產業復甦，提升商機與人流，讓觀光效益進一步擴散。

其次，建議試辦金廈農漁產品銷售平台，透過建立穩定流通機制，促進兩地農漁產品交易，達到「貨暢其流、互利共榮」目標，協助基層農漁民拓展市場。

第三，陳玉珍也爭取金門原產地生產、加工，並取得金門原產地證明的特定商品，在進入廈門或福建特定口岸時，能享有免徵或減徵關稅優惠，並直接進入大陸電商及零售市場，進一步提升金門特色產品競爭力，為地方產業開創更多發展空間。

陳玉珍指出，金門地處兩岸交流前線，期盼透過制度化與務實方式深化合作，讓交流成果真正回饋地方，創造民眾看得見、感受得到的經濟效益。

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