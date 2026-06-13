陳玉珍海峽論壇向王滬寧提3訴求　爭取陸客、關稅優惠

行政院長卓榮泰今到南投視察建設，針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，卓榮泰回批，希望蔣市長多關心市政、多談談市政。蔣萬安下午受訪反嗆，賴清德總統說過多次要廢除監察院，現在的看法又是如何呢？

2026-06-13 15:23