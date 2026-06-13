立委提案職類保費、健檢納所得稅扣除額 財政部給軟釘子

為因應行政院日前所推動「台灣人口對策新戰略」，財政部提出「所得稅法」第17條、第126條修正草案，規劃自115年1月1日起將未成年子女免稅額提高50%，並將於本會期送交立法院審議，呼籲朝野立委支持行政院版本。

立法院財政委員會將於下周一審查朝野立委、國民黨團及民眾黨團提出的「所得稅法」第14條、第17條修正草案共28案，內容聚焦三大方向，包括提高子女及受扶養親屬免稅額、調整保險費扣除額，以及增設健康檢查特別扣除額。

提高子女及受扶養親屬免稅額部分，國民黨立委謝龍介等人提案，15歲以下子女免稅額提高50%；國民黨立委賴士葆等人主張子女及直系尊親屬免稅額提高60%；民進黨立委郭國文等人則提案將子女免稅額提高50%。

另針對幼兒學前特別扣除額，國民黨立委張智倫等人提案，第1名子女扣除額提高至18萬元、第2名以上提高至25.5萬元；徐巧芯等人主張維持現行15萬元及22.5萬元額度，但適用年齡延長至18歲；賴士葆等人則提案提高至20萬元及30萬元，並放寬適用至17歲以下子女。

保險費扣除額部分，賴士葆等人提案將公教、勞工及軍人保險費排除於薪資所得課稅範圍外；郭國文等人主張勞保、國民年金、公保、軍保及健保保費改列特別扣除額，且不設上限；民眾黨立委蔡春綢等跨黨派立委則提案擴大適用保險種類，並將保險費列舉扣除額上限提高至6萬元。

健康檢查特別扣除額部分，國民黨立委羅明才等人提案每人每年可扣除2萬元，並設排富條款；國民黨立委陳菁徽等人提案扣除額為9千元；民進黨立委王正旭等人則主張自116年起增列每人1萬元健康檢查特別扣除額，且不設排富門檻。

針對委員所提出「保險費扣除額」及「健康檢查特別扣除額」，財政部表示，綜所稅免稅額及各項扣除額向為外界關注焦點，為回應各界期待，考量財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，並配合政府施政優先順序，近年持續檢討並優化相關租稅措施。

財政部指出，感佩各委員所提修正草案各有見地，但請委員支持行政院提案版本。

另，立委王世堅關心「坐月子中心費用列報醫藥及生育費扣除額」，財政部認為，所得稅的醫藥及生育費扣除，只適用於必要的醫療支出，坐月子中心費用中只有與醫療照護相關的部分可以列報扣除，住宿、餐飲、照顧等生活性服務則不適用。月子中心本質上不等同醫療機構，不能整筆費用都當作醫療支出扣稅；此外，政府已透過生育補助、育兒扣除額與各項租稅優惠提供支持，不需要再擴大扣稅範圍來涵蓋月子中心全部費用。