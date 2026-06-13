聽新聞
0:00 / 0:00
秀照片證明鄭麗文能會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉的快道歉
國民黨主席鄭麗文訪美被傳欲拜會美國行政部門遭取消。國民黨政策會副執行長陳以信昨表示，美國行政部門不可能放鳥，鄭麗文若沒見到美國行政部門，他發1千份雞排。陳以信今在臉書轉貼鄭麗文12日前往AIT華盛頓總部照片，並說AIT內有專線，可與美國安會、國務院、國防部官員視訊對話。陳以信說，雞排省起來，該道歉的請公開道歉。
陳以信昨日在國民黨自製網路節目「KMT直球對決」上表示，美國行政部門不可能放鴿子，若真的這樣發生是行政部門失職，我國國會最大黨主席到美國，行政部門卻不見，絕對不可能。如果沒有跟行政部門見面，他到黨部前面發1千份雞排。
陳以信今日在臉書轉貼媒體照片，照片內容是鄭麗文當地時間12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時，鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。
陳以信說，他昨天嗆賭的1千份雞排省起來了，那些說鄭麗文見不到行政部門的人集體大翻車，請這些人還有良心的話，該道歉的請公開道歉，該還鄭麗文與國民黨公道的請還公道。
陳以信說，另外AIT華府辦公室內有視訊會議專線設備，美國國安會國務院國防部官員未必需要到現場，都能透過視訊會議與鄭麗文對話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。