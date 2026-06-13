昔喊「勿押人取供」今遭批縱容…黃國昌促修刑訴法 點名賴總統面對

藍白黨團日前提案修「刑事訴訟法」，擬刪串供等羈押要件，並將羈押時間縮短至1個月，引起討論。且國民黨立委翁曉玲提出縮短羈押期限，連國民黨立委吳宗憲都未表支持。民眾黨主席黃國昌對此表示，刑事訴訟中的羈押制度應遵循「最後手段原則」，而非淪為押人取供的工具。台灣長期推動刑事訴訟法改革時，朝野其實都有共識，真正應該面對這個問題的人是賴清德總統。

黃國昌指出，賴清德於2008年推動相關修法時，曾高喊不得濫用羈押制度、不得押人取供，如今掌握執政權後，卻縱容檢調濫用羈押、押人取供，把當年自己倡議的改革都忘記了。

對於民進黨主張，當年修法是為防止特偵組濫權。黃國昌反駁，民進黨不要再玩弄文字遊戲、欺騙台灣人民。當初刑事訴訟法修正內容從未限定僅針對特偵組，更何況特偵組本身就是在前總統陳水扁任內成立，根本是搬弄是非。

黃國昌表示，羈押制度改革應從憲法保障、人權維護以及目前羈押制度遭濫用的現況出發，並參酌世界各國立法全面檢討。他也希望，民眾黨前主席柯文哲是最後一位遭到制度濫用的受害者，這才是推動改革最大的意義。

媒體追問如何看待縮短羈押天數的主張？黃國昌回應，每位立委即使同屬一個政黨，也可以提出不同意見，這是健康的現象。他再次提到，賴清德過去提出的版本，偵查中羈押期限為10天，延長也僅10天，當時有人批評賴清德是在替犯罪者開後門嗎？

黃國昌表示，賴清德當年的提案是參考日本刑事訴訟法制度，目的在於保障人權、落實無罪推定與比例原則。他反問，日本現行制度下，檢警量能有因此受到重大影響嗎？如果日本做得到，台灣是否也應該認真思考全面檢討現行制度。

至於翁曉玲提出的版本，黃國昌指出，其實縮短幅度還沒有賴清德當年提出的版本來得大，相關議題本來就應該理性討論，而不是像民進黨一樣抱持「綠能你不能」的雙重標準，這才是阻礙台灣公共政策討論與立法改革的最大障礙。