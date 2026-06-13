鄭麗文拋研究強化國防法案 林沛祥：買有用的而非寫新聞稿的武器

國民黨主席鄭麗文訪美期間，表示國民黨願意主動研究強化國防法案。國民黨立院黨團書記長林沛祥今日強調支持國防現代化，原則很簡單即買好的武器、買有用的武器、買適合的武器，不是買最貴的武器，不是買最會寫新聞稿的武器。

鄭麗文訪美中，鄭在當地時間12日表示，國民黨現在認真思考提出國民黨版的國防法案，希望返台後能認真開始研究這個問題，如果美國的朋友對國民黨抱有這麼高的期待，國民黨雖然在野，也願意主動去研究可行的相關方案，國民黨也表達未來希望能與美方有直接溝通的管道和交流的機會，才不會誤會彼此的立場和處境。

鄭麗文說明，這是為什麼她這次要訪問美國，希望與美方有互相理解。此行已經很清楚地表達國民黨對加強台灣國防力量的支持，且希望繼續維繫和深化與美方的合作。

針對鄭麗文提出國民黨擬主動提強化國防法案，林沛祥表示，他個人認為，國民黨支持國防，這件事情就像太陽從東邊出來一樣，不需要每天重新證明一次。

林沛祥表示，真正的問題從來不是要不要買武器，而是要買什麼武器、怎麼買武器，以及買完到底能不能用。

林沛祥認為，如果未來推動國民黨版國防法案，國民黨團原則很簡單：買好的武器、買有用的武器、買適合的武器，而不是買最貴的武器，更不是買最會寫新聞稿的武器。

林沛祥強調，國防預算不是百貨公司周年慶，也不是特定廠商的振興券。國民黨團支持國防現代化，也支持強化與美方合作，但合作不等於照單全收，友誼也不代表放棄監督。

林沛祥指出，務實不舞弊、透明不黑箱、公平不吃虧，才是對國軍最大的支持。畢竟國軍弟兄需要的是能上戰場的裝備，不是只能上新聞版面的裝備；人民期待的是提升戰力，不是提升某些人的獲利能力。