影／「希望蔣市長多談市政」 卓榮泰一句話讓南投行程變選戰前哨

賴政府11日公布下屆監委提名名單，29位監委提好提滿，除了其中2位點綴性的藍營人士外，其餘清一色「非綠即獨」，提出這份名單，賴總統擺明就是用來累積年底選舉的「相罵本」，沒有真心想要通過。隔沒一天，台北市長蔣萬安12日就拋出質疑，直指不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，雖然廢監院必須跨越修憲高門檻，還涉及國民黨的五權憲法法統，恐怕不容易，但蔣萬安的這一招倒是成了一面照妖鏡。

2026-06-13 05:50