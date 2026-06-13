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影／「希望蔣市長多談市政」 卓榮泰一句話讓南投行程變選戰前哨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰赴南投視察地方建設，面對媒體詢問蔣萬安主張廢除監察院時，表示希望對方「多談談市政」。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰赴南投視察地方建設，面對媒體詢問蔣萬安主張廢除監察院時，表示希望對方「多談談市政」。記者江良誠／攝影

總統府公布新一屆監察委員提名名單後，朝野攻防持續延燒。蔣萬安昨天應南投縣長許淑華邀請出席南投巧克力咖啡節記者會，並發言廢除監察院。行政院長卓榮泰今天到南投視察建設，針對蔣主張廢除監察院，卓榮泰回批，希望蔣市長多關心市政、多談談市政。

蔣萬安昨天到南投行銷巧咖節，與許淑華同台展現高人氣。蔣萬安並批評監察院近年淪為政黨惡鬥工具，甚至成為特定政治人物的保護傘與洗白工具，呼籲立法院藍白黨團全數否決二十九位監委被提名人，藉此凝聚修憲廢除監察院共識。

卓榮泰率領政務官南下南投，同行包括綠營地方民代及民進黨南投縣長參選人温世政，一行人先後視察水里蛇窯地方創生、在地商圈、外轆排水治水工程及長照團體家屋，展現中央持續投入地方建設的態度。

面對媒體詢問如何看待蔣萬安主張廢除監察院，卓榮泰表示，此行重點是關懷地方、關心縣政與市政，希望協助地方發展，並未跟進憲政議題，而是直接向蔣萬安喊話：「我也希望蔣市長多談談市政，謝謝。」隔空交鋒意味濃厚。

行政院長卓榮泰赴南投視察地方建設，面對媒體詢問蔣萬安主張廢除監察院時，表示希望對方「多談談市政」。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰赴南投視察地方建設，面對媒體詢問蔣萬安主張廢除監察院時，表示希望對方「多談談市政」。記者江良誠／攝影

卓榮泰 蔣萬安 許淑華 温世政

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【總編開箱】蔣萬安提議廢監院 成民進黨「口嫌體正直」的照妖鏡

賴政府11日公布下屆監委提名名單，29位監委提好提滿，除了其中2位點綴性的藍營人士外，其餘清一色「非綠即獨」，提出這份名單，賴總統擺明就是用來累積年底選舉的「相罵本」，沒有真心想要通過。隔沒一天，台北市長蔣萬安12日就拋出質疑，直指不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，雖然廢監院必須跨越修憲高門檻，還涉及國民黨的五權憲法法統，恐怕不容易，但蔣萬安的這一招倒是成了一面照妖鏡。

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