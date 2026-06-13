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刑訴法修法遭稱「柯文哲條款」 柯：賴總統用得到、應叫「賴清德條款」
台北市前市長柯文哲涉京華城案，衍生在野立委提出多項刑事訴訟法修正草案，被視為「柯文哲條款」。不過，柯文哲今天受訪表示，當初這是賴清德所提出的，且未來真正會面臨並適用此條款的將是賴清德，因此該條文理應被稱為「賴清德條款」。
立法院審查「刑事訴訟法」修正案，擬縮減羈押期間，外界指為「柯文哲條款」，引發討論，提案的立委翁曉玲指提議押期縮短1個月，沒有像過去民進黨版本要刪除重罪與勾串羈押，不過，自家立委吳宗憲直言，修法後恐造成犯罪偵查崩潰。
民眾黨主席柯文哲今受訪時表示，此條款最早是由賴清德所提出，應該被定位為「賴清德條款」，而非「柯文哲條款」。
柯文哲表示，自己已經歷過羈押程序，這項修法對他而言並無實質影響。但他藉此回顧自身遭遇，質疑當初檢調搜索票上所列的理由，在後續的起訴書與判決書中完全不見蹤影。柯文哲痛批：「他當時就是隨便編個理由要去搜索，特別是搜索民眾黨中央黨部，目的就是要拿手機和電腦，從中找資料來編故事。」
柯文哲進一步說「不要一直說硬碟很滿，越講民進黨就越有興趣」。他強調，此案不應被視為單一個案的防範，而是應從他的案例中反省現行法令體制是否有需修改之處。他最後強調，未來真正會面臨並適用此條款的將是賴清德，因此該條文理應被稱為「賴清德條款」。
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