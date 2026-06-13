監院稱鄭文逸案應研議平反 黃國昌批替綠權貴翻案：廢物院該廢掉

監察院昨指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。民眾黨主席黃國昌今表示，這已並非第一次監察院試圖替民進黨被判刑確定的權貴翻案，為避免民進黨控制的監察院繼續做這種下流事，他會請黨團正式召開修憲委員會，盡速廢除監察院。

監察院昨公布調查意見指出，大同公司經營權之爭衍生大股東鄭文逸違反證券交易法案件，最高法院未適用專家證人新制、擴張無害瑕疵法則，專家證人認為鄭文逸併購大同目的明確，難認具炒股犯意，該案無論在訴訟程序或實體認定均存有重大爭議，院檢機關應重新檢視案件內容，研議平反。

黃國昌表示，昨天監委林郁容、高湧誠、葉宜津發新聞稿，想幫非法引進中資炒股被重判十三年半、民進黨立委為其量身打造修法脫罪的鄭文逸翻案、要求院檢「平反」，成天正事不做，專做一些宵小鼠輩的行徑，更加印證了他說監察院這個廢物院應該被廢掉。

黃國昌指出，這不是第一次監察院試圖替民進黨被判刑確定的權貴翻案，上一次是替民進黨的黑道議員李聰祥出調查報告，強調應該無罪，讓貪污、恐嚇、組織犯罪判刑確定的李聰祥拿去聲請再審。

黃國昌批評，這種垃圾事做一次被抓包已經很可恥，不思反省現在竟然趕在卸任前還想再做第二次。為了避免民進黨控制的監察院繼續做這種下流事，沒有什麼好說的，預算全刪、人選封殺，他也會請黨團正式召開修憲委員會，盡速廢除監察院。