快訊

世足賽／AI取代章魚哥預測 ！「這三國」最被看好奪冠

世足賽／看台空蕩蕩「數據確逼近滿座」 南韓戰捷克人數灌水惹議

川普政府開綠燈！美司法部批准派拉蒙併購華納

聽新聞
0:00 / 0:00

被問參選2028 鄭麗文：目前為止 沒有思考這個問題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文12日接受媒體採訪，對於是否有意願參選2028總統大選，鄭麗文回答說，她現在沒有在思考這個問題。

鄭麗文的訪美行程進入尾聲，她12日預計結束華府行程之後，計畫搭機前往洛杉磯，到時將與洛杉磯僑團見面，並規畫在14日參加美西華人學會座談會。

鄭麗文12日上午訪問華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）之後，先接受外國媒體的聯訪，並在中午與德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀、前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲、CSIS中國權力計畫主任林洋（Bonny Lin）、昆西研究所資深研究員史文（Michael Swaine）等人餐敘。鄭麗文下午與華文媒體記者見面，並接受採訪，且在結束訪問後前往AIT華府總部。

鄭麗文日前訪問舊金山，曾提及今年底縣市長選後，將開始為下一階段總統選舉進行準備工作，被解讀成有意釋出將參選總統的政治訊號，不過鄭麗文後來澄清說，她的意思是要在2028年，幫助國民黨重返執政藍圖、完成政黨輪替，並非宣布個人參選計畫。

本報記者12日詢問鄭麗文，是否願意為了實踐兩岸和平願景參選2028總統大選，鄭麗文回答說，「到目前為止，我並沒有在思考這個問題。」

鄭麗文 洛杉磯 葛來儀 總統大選

延伸閱讀

鄭麗文拜會美議員及智庫 交流軍購、兩岸關係議題

指訪美國遭抹黑 鄭麗文：我的好表現 成功激怒民進黨

鄭麗文明拜訪美議員、智庫 未表態是否見白宮國安會官員

鄭麗文：國民黨擬主動研究、提出強化國防法案

相關新聞

被問參選2028 鄭麗文：目前為止 沒有思考這個問題

國民黨主席鄭麗文12日接受媒體採訪，對於是否有意願參選2028總統大選，鄭麗文回答說，她現在沒有在思考這個問題。

民進黨中常委改選「賴系出狀況？」派系估票席次仍過半

民進黨全代會7月19日登場，雖然5月地方黨部主委選戰中，有零星賴總統支持人選落馬，一度引發黨內議論「賴系是不是出狀況了」，但經過最新當選的全國黨代表席次初步估票，泛賴系在10席中常委中取得過半仍不成問題。派系人士指出，這代表了賴總統與年底選戰結果深度綁定，縣市長選戰成敗將絕對負責。

有別高市早苗論調 鄭麗文喊：台灣沒事 日本沒事 大家都沒事

針對「日本有事、台灣有事」的說法，國民黨主席鄭麗文12日在華府喊出「台灣沒事、日本沒事」，指台灣的責任就是要努力讓台灣沒事。

鄭麗文：國民黨擬主動研究、提出強化國防法案

國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，國民黨對軍購預算的審查態度成為焦點，鄭麗文12日表示，國民黨很認真在考慮提出國民黨版的國防相關法案，指國民黨雖然是在野，但如果美國抱有高度期待，國民黨願意主動研究可行方案。

藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過

被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。

冷眼集／因人設事？又見綠能你不能

立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。