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未回答是否信任習近平 鄭麗文：他會面時真情流露

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文12日在美國華府接受媒體訪問，對於是否信任中國國家主席習近平，鄭麗文沒有正面回答，但提到習近平在「鄭習會」上「真情流露」，表現出很大的誠意。

鄭麗文12日的訪美行程進入尾聲，她在上午接受外國媒體聯訪後，也在下午與華文媒體對話。對於本報記者詢問她是否信任習近平，鄭麗文沒有正面回答信任或不信任；鄭麗文表示，信任不是一夜之間一觸可及的，必須慢慢地建立、累積。

鄭麗文說，兩岸現在只是踏出成功的第一步，但重點是雙方有沒有共同的利益、目標，如果有共同的利益和目標，兩岸非常誠摯地朝這樣的目標前進；鄭麗文強調說，台灣沒有要占對方便宜，也沒有要欺騙對方，這是個很重要的前提。

鄭麗文說，兩岸最重要的基礎就在於雙方都希望用和平的方式來化解歧異，都希望盡全力去避免衝突，「這就是最大的一個共識基礎」。

鄭麗文指出，這就是為什麼九二共識和反對台獨非常重要，由於兩岸同屬一個中華民族的大家庭，雖然歷史造成巨大的歧異，但兩岸還是可以對話、可以溝通，在這樣的共同大目標之下累積善意和互信。

鄭麗文說，兩岸未來和平穩定的發展必須要有互信，至於要如何去建立、擴張它，是負責任的政黨和負責任的政治人物要去做到的。

鄭麗文說，兩岸希望締造和平的關係對話，才能夠快速降低緊張，並指出，九二共識的兩岸同屬一中，完全符合中華民國憲法，台灣沒有犧牲或妥協任何事情。鄭麗文強調說，台灣的自由民主是我們的堅持，而不是來自於北京的施捨，「這是我的態度」。

鄭麗文並表示，習近平在會面中表示，理解兩岸長久的分離，台灣已經選擇走出一個不一樣的社會制度和生活方式，但這並不代表兩岸要永久的分裂，指兩岸同屬一中，就可以用最大的耐心和恆心來對話，沒有什麼事情是不能夠商量的。

鄭麗文指出，習近平花了很大的篇幅闡述這個意念，且不只一次脫稿談話，「你可以看到他的真情流露」，並很務實、誠懇地表達他的想法。

鄭麗文 習近平 華府

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