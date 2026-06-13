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鄭麗文：國民黨擬主動研究、提出強化國防法案

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文12日在美國華府受訪。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文12日在美國華府受訪。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，國民黨對軍購預算的審查態度成為焦點，鄭麗文12日表示，國民黨很認真在考慮提出國民黨版的國防相關法案，指國民黨雖然是在野，但如果美國抱有高度期待，國民黨願意主動研究可行方案。

針對台灣對美的軍購預算，鄭麗文12日說，在她這次的美國訪問中，美方表達的立場非常清楚，就是有必要強化台灣的嚇阻和國防能力；鄭麗文坦言說，國民黨對軍購特別預算的態度，的確引起一些疑慮。

鄭麗文說，她的說明非常清楚，民進黨新台幣1.25兆元的軍購特別預算，沒有具體的內容，國民黨不可能給民進黨「空白授權」。不過，鄭麗文說，如果國民黨一直阻擋軍購特別預算的通過，從外界來看，就會變成國民黨全面抵制國防預算，這也是為什麼國民黨提出優先通過對美軍購的部分。

鄭麗文說，她次次訪美，有學者專家給她很好的建議，是不是讓國民黨更積極、主動提出強化國防的黨版相關法案。

鄭麗文說，國民黨之前有所猶豫，是因為國民黨畢竟是在野黨，像這樣重要的國防政策，正常情況下，應該是由政府提出，由在野黨被動審查，但政府現在提出來的法案內容「太離譜了」，永遠不可能在台灣立法院通過。

鄭麗文指出，很多人關心台灣的本土軍工產業的發展和投資，尤其聚焦無人機製造的部分；鄭麗文說，台灣的國防自主最早是由國民黨提出來的政策，所以國民黨是長期支持這樣的政策，但認為民進黨提出的本土軍工產業投資有太多弊案，提出的法案也違反很多台灣的立法原則，國民黨不可能支持。

鄭麗文指出，國民黨現在很認真在思考提出國民黨版的國防法案，希望她返台後能認真開始研究這個問題；鄭麗文說，如果美國的朋友對國民黨抱有這麼高的期待，國民黨雖然在野，也願意主動去研究可行的相關方案；鄭麗文說，國民黨也表達未來希望能與美方有直接溝通的管道和交流的機會，才不會誤會彼此的立場和處境。

鄭麗文說，這也是為什麼她這次要訪問美國，希望與美方有互相理解；鄭麗文說，此行已經很清楚地表達國民黨對加強台灣國防力量的支持，且希望繼續維繫和深化與美方的合作。

鄭麗文並指出，尋求兩岸的和平對話，並不代表台灣要放棄國防力量，更不代表要放棄台灣的民主自由，指「這是非常荒謬的指控」。

針對美國總統川普尚未通過140億美元的對台軍售，並稱對台軍售是很好的談判籌碼，鄭麗文表示，她的立場與川普是一致的，就是兩岸要和平穩定，避免不必要的戰爭，並相信這不代表美國未來會終止一切的對台軍售與合作。

鄭麗文 國民黨 民進黨

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