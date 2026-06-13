縮短羈押期限 柯文哲條款 藍營不同調

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，引發藍白立委紛紛提出刑事訴訟法修正案更改羈押相關規定，遭質疑為「柯文哲條款」，其中國民黨立委翁曉玲提案縮短羈押期限，引發自家國民黨立委吳宗憲反對。翁曉玲昨表示，賴清德總統擔任立委時也提出類似修法，她則是提出更務實版本。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，二○○八年賴總統任立委時也曾提案修改刑事訴訟法，主張參考日本，將「偵查中」羈押應大幅減少至十天，比起當前在討論的版本更為激進，如今綠營卻對相同改革訴求大加撻伐，只能說是昨是今非、綠能你不能。

民進黨發言人李坤城昨痛斥，國民黨試圖推動減輕連署行賄罪責的「周典論條款」，昨強行通過「高虹安條款」，接著又推企圖縮短羈押期限的「柯文哲條款」，藍白種種作為，完全證明在野黨就是把立法權變成為個案處理法律後果的工具。

在柯文哲遭羈押交保後，民眾黨、國民黨立院黨團紛紛推出「刑事訴訟法」修正案，擬刪除勾串羈押、禁止檢察官夜間訊問等，其中翁曉玲提案縮短羈押時間引發吳宗憲反對。吳宗憲昨說，基於維護人權與無罪推定原則的修法初衷值得肯定，但若單從被告人權出發，恐將衝擊打詐、掃毒第一線與被害人。

翁曉玲昨表示，她不是第一個提出縮短羈押期的立委，過去賴總統、民進黨立委柯建銘、時任民進黨立委的總統府秘書長潘孟安、時任民進黨立委的海委會主委管碧玲，都曾提案將偵查中羈押期限由二個月縮短為十天，均認為台灣現行制度有侵犯人權之虞。

翁曉玲說，她考慮到第一線偵查實務需求，提出更務實的修法版本。首先是「偵查中羈押」，由二個月縮短為一個月，延長羈押一個月；再來是「審判中羈押」，由三個月縮短為二個月，延長羈押最多七個月；保留重罪和勾串羈押，「重罪羈押」與「勾串共犯／證人羈押」仍有必要性，因此予以保留。不像賴清德當年版本、民眾黨版本，直接刪除重罪與勾串羈押。