陳永興被提名監院院長…民進黨蔡賴情節又被挑起

總統府公布第七屆監察委員名單，最受關注的監察院長被提名人陳永興，曾在二○一九年民進黨內總統初選公開選邊站，呼籲時任總統蔡英文放棄連任；綠營近日耳語不斷，暗指這是陳永興因此獲得監察院長提名的主因，但民進黨人士指出，賴總統若要「報恩」途徑、手段多的是，監察院長擺明要在立院過關機率相當低，稱不上酬庸。

綠營人士指出，前總統蔡英文近來頻頻替民進黨縣市首長參選人輔選，人氣都相當高，甚至出現「輔選人氣強過賴總統」相關討論，本已慢慢平淡的「蔡賴情節」再被挑起，這回總統府提名陳永興，才會有這些討論。

一位英系綠委表示，陰謀論當然都有耳聞，但就事論事，這回監委提名，由於當前朝小野大的國會生態，被提名為監察院長其實並不是多好的位置，除了要在國會審查被在野黨圍攻，最終順利上任機會也不高，「路並不好走」。

民進黨人士指出，監察院長提名陳永興，顯然是希望借重他過去與白營、民眾黨主席黃國昌之間的私交，以爭取到在立法院過關空間；只不過陳永興近年來與白營關係漸行漸遠，民眾黨也早就言明「廢監院，人選統統封殺」，在未與在野先行討論下，推出陳永興也難獲在野支持。

也有派系人士說，陳永興光是被賴總統提名成為監察院長被提名人就具有政治意義，釋放出的政治訊號也很清楚，賴總統有恩必報，要被提名光是「根正苗綠」還不夠，獲得賴總統本人信任才是保證。