蔣萬安提廢監院 廖婉汝問「蔣當總統廢監院嗎」

總統府公布第七屆監委名單，國民黨前立委廖婉汝也在列，但台北市長蔣萬安喊出建議藍白將廿九位人選全部封殺，並修憲廢監察院。廖婉汝表示，廢監院議題爭論已久，國民黨若要廢監院、否定國民黨法統，就要有動作，不要因為現在民進黨提名了新一屆監委，才又來討論廢監院，「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」

廖婉汝指出，若朝野都認為應該要廢監察院，就坐下來好好談、提出修憲案，看是要朝三權分立方向調整，或是雙首長制、總統制等，朝野政黨可以一起來思考，而不是今天為了提名才碰到問題喊問題。

廖婉汝表示，國民黨也不能嘴巴講廢監院，要主動出擊「就要做」，不能罵民進黨自己又沒有動作，所謂「廢人不廢院」說法是虛的；現在的憲政機制就是這樣子，「要嘛就讓監院好好發揮，要嘛就是朝野坐下來認真談廢監院」，不是為了行使同意權在對罵。

廖婉汝也說，下一次如果蔣萬安當了總統，或是國民黨的誰當了總統，那監察院要不要廢？會不會主動提出廢監院？大家應該不要都只站在自己的立場想。

至於監委被提名人名單中的另一位藍營背景、新北市副市長謝政達則低調以對。