蔣萬安提廢監院 綠營嘲諷「盧秀燕不在蔣就蠢動」

總統府公布第七屆廿九位監委名單，台北市長蔣萬安建議，藍白全部否決廿九位提名人選，先凍結監院運作再爭取朝野共識，修憲廢監院。民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，這純粹是要打擊民進黨政府所提的人事案，否則國民黨在立院是多數，要修憲大家都願意談，不要只是嘴巴講；黨團幹事長莊瑞雄則說，這是總統職權，蔣是刻意拉高身分。

蔡其昌稱，台灣到底要走向三權分立、五權分立或是何種憲政體制，大家都很願意談，但國民黨都只有嘴巴講，不願意談制度；在這情況下，只要是民進黨政府提出的監委名單，不管怎麼提，國民黨都會反對，這只是在人事進行耽擱、只是一個政治動作，純粹擺明要打擊民進黨政府，並不是對台灣的憲政體制改造有所想法。

蔡其昌說，藍白如果都覺得監察院不應該存在，那應該提案修憲，看五權憲法的制度要如何調整，否則呈現出來的就是為反對而反對、為杯葛而杯葛，民進黨無論再找社會多優秀的人才，一樣在立院都不會通過人事審查。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，總統提名監委是憲政上的義務，蔣萬安跳出來就比較怪，也抬高了蔣的身分，國民黨主席鄭麗文出訪，黨內最大諸侯盧秀燕也出國，蔣萬安就蠢蠢欲動，「好像覺得是準總統候選人的一個地位」。

莊瑞雄指出，目前朝野看法上大家都認為要廢掉，可是監察院要廢掉有其程序，還是要走修憲程序。捨掉正常程序不做，在立法院用政治攻防當成政治鬥爭，這並不是人民之福，如果真要達到廢除目標，可以在國會討論。