聽新聞
0:00 / 0:00

副總統接見自由聯盟訪團 籲民主夥伴共抗威權等挑戰

中央社／ 台北12日電

副總統蕭美琴今天接見第58屆國際自由青年聯盟大會代表團時表示，台灣將持續與理念相近國家攜手捍衛自由民主，共同因應威權主義、假訊息及地緣政治挑戰。

她強調，中國對台軍事恫嚇、灰色地帶侵擾及認知作戰日益嚴峻，台灣將強化全社會防衛韌性，並與國際夥伴共同守護台海及全球和平穩定。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統下午接見「第58屆國際自由青年聯盟（IFLRY）大會代表團」致詞時，首先歡迎IFLRY到訪台灣，也感謝聯盟選擇台灣作為本屆大會舉辦地點，這對台灣而言意義重大。

她說，數十年來，台灣與全球自由主義陣營始終維持密切的夥伴關係，她也曾擔任國際自由聯盟（Liberal International）副主席，成為第一位來自亞洲的理事會成員。

副總統指出，多年來台灣已發展為成熟且開放的自由民主社會，也對自身民主制度、公民社會發展，及持續推動人權與自由的人民感到自豪。台灣也以成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家為榮，這項成果歷經十餘年激烈的社會辯論與努力。今天的台灣已是一個開放包容、持續追求進步的社會。

副總統提到，當前全球正面臨地緣政治轉變、新興科技與人工智慧發展，及社會兩極化、虛假訊息及惡意政治影響等挑戰，削弱大眾對政治體系的信心和對彼此的信任。這些都需要國際社會共同因應，台灣也致力成為亞洲乃至世界的一股良善力量。

副總統同時說，台灣為建立民主制度付出巨大的努力，並致力守護民主與自由等已深植於台灣人民心中的基本價值。在面臨的諸多挑戰中，以來自中國的威脅為最，包括軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知作戰與滲透，以及網路攻擊等。

她並感謝世界各地理念相近的夥伴長期支持台灣，共同捍衛自由與民主。尤其看到訪團成員都是懷抱理想與希望、目標明確的年輕人，相互扶持、激勵，並分享實踐和經驗，令人感到振奮。

副總統特別向來自烏克蘭的訪團成員表達敬意，並表示，俄羅斯入侵烏克蘭持續造成傷亡與苦難，提醒世人自由的珍貴，以及面對威權主義威脅需做好充分準備並強化韌性的重要性。烏克蘭展現的韌性也啟發許多台灣人民，面對強大威權勢力時，應如何透過不對稱防衛與社會韌性守護自由與人民的日常生活。

副總統表示，台灣正積極推動全社會防衛韌性，包括資通網絡安全、民生物資盤整及配送、關鍵基礎設施維運、供應鏈韌性，更期待民主國家在艱困時刻互助的能力等。

副總統感謝國際自由聯盟、弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）、亞洲自由民主聯盟（CALD）、IFLRY及各國青年代表長期支持台灣，面對專制政權持續打壓台灣的國際空間、限縮台灣的國際影響力，要感謝各位國際夥伴持續協助台灣抵禦壓力，並提供台灣國際參與的平台。

副總統表示，台灣將持續與理念相近夥伴攜手捍衛共享價值與共同利益，維護歐洲、烏克蘭與台海的和平穩定，確保現代科技帶來繁榮與進步。

接著，國際自由青年聯盟妮歐（Hania Knio）會長遞交挺台聲明稿給副總統。訪賓一行由國家安全會議副秘書長林飛帆、李問、外交部次長陳明祺陪同拜會副總統。

蕭美琴 台海

延伸閱讀

國際自由青年聯盟首度在台開會 聚焦台烏抗威權經驗

蕭副總統：攜手法國深化AI、太空科技與文化交流

總統感謝日華懇為台發聲 期待共創自由開放印太願景

日華懇改名日台友好議員連盟 台日關係邁歷史新頁

相關新聞

蔣萬安提廢監院 廖婉汝問「蔣當總統廢監院嗎」

總統府公布第七屆監委名單，國民黨前立委廖婉汝也在列，但台北市長蔣萬安喊出建議藍白將廿九位人選全部封殺，並修憲廢監察院。廖婉汝表示，廢監院議題爭論已久，國民黨若要廢監院、否定國民黨法統，就要有動作，不要因為現在民進黨提名了新一屆監委，才又來討論廢監院，「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」

反擊監院人事提名！蔣萬安提議 監察院先凍再廢

總統府公布監委提名名單，台北市長蔣萬安質疑監院近年在爭議案件中表現消極，並表示現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，「爾俸爾祿，民脂民膏，我認為應該廢除監察院」。

新聞眼／蔣提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局

台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。

軍購把關 鄭麗文盼與美直接溝通

國民黨主席鄭麗文十一日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

陳永興被提名監院院長…民進黨蔡賴情節又被挑起

總統府公布第七屆監察委員名單，最受關注的監察院長被提名人陳永興，曾在二○一九年民進黨內總統初選公開選邊站，呼籲時任總統蔡英文放棄連任；綠營近日耳語不斷，暗指這是陳永興因此獲得監察院長提名的主因，但民進黨人士指出，賴總統若要「報恩」途徑、手段多的是，監察院長擺明要在立院過關機率相當低，稱不上酬庸。

史瓦帝尼經濟顧問 籲與陸建交

南非媒體「史瓦濟蘭新聞」十一日報導，史瓦帝尼總理戴羅素四月邀美國經濟學者薩克斯在內閣研討會報告。擔任史國經濟顧問的薩克斯呼籲，史國應盡快和中國大陸建立外交關係，以獲取經濟利益，這是史國當前的緊要之事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。