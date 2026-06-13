史瓦帝尼經濟顧問 籲與陸建交

南非媒體「史瓦濟蘭新聞」十一日報導，史瓦帝尼總理戴羅素四月邀美國經濟學者薩克斯在內閣研討會報告。擔任史國經濟顧問的薩克斯呼籲，史國應盡快和中國大陸建立外交關係，以獲取經濟利益，這是史國當前的緊要之事。

戴羅素推動可能導向與北京建交的新外交政策，並未獲我駐史大使梁洪昇及部分挺台的史國國會議員認同，引發激烈辯論。

史國國會議員戴敏尼（Welcome Dlamini）說，在上述的內閣研討會，經濟顧問受邀分析與中國建交相對於與台灣維持邦交的優勢；「這使我感到困擾，我一直認為，我國維持的是和台灣的外交關係」。預料戴羅素將在接下來幾天內答覆國會議員的提問。

另外，中國宣布對所有非洲邦交國實施零關稅政策，但由於目前中史無邦交，因此史國未享有這項優惠。據稱戴羅素希望史國和中國接觸，探討建交的可能性。

我外交部則表示，該學者意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

史國是非洲最後一個君主專制國家，國王獨攬國家最高行政、立法及司法權。總理是政府首長但非民選，而是國王直接指定某位國會議員擔任。