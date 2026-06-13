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軍購把關 鄭麗文盼與美直接溝通

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／華盛頓—台北連線報導
國民黨主席鄭麗文（右）十一日再度拜會美國國會與多位議員深入交流。左為美國聯邦參議員蘇利文。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文（右）十一日再度拜會美國國會與多位議員深入交流。左為美國聯邦參議員蘇利文。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文十一日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

鄭麗文十一日延續國會拜會行程，鎖定親台的軍委會和外委會參眾議員，包括共和黨聯邦參議員蘇利文、共和黨聯邦眾議員貝肯和金映玉；據了解，參眾議員都詢問到台灣軍購預算的情況，也好奇鄭麗文四月訪問北京，與中國國家主席習近平之間的互動。

據了解，蘇利文也在會中詢問軍購預算，鄭麗文除了澄清國民黨並非不支持軍購預算，也表明沒有通過商購和國防自主的部分是為了防止民進黨貪腐，未來希望與美方溝通，直接從美方取得資訊來審議。

另外，鄭麗文訪美期間，也接受全國公共電台（ＮＰＲ）的訪問。鄭麗文被問及習近平有沒有在兩人會面中重申「統一大勢不可阻擋」？鄭麗文回答說，事實上，她訪問中國大陸時，他們並未提到統一的議題，基於台海不斷升高的緊張情勢，他們兩人都希望兩岸能重啟對話和談判，並創造和平。

鄭麗文指出，兩岸此刻沒有條件討論統一的議題，指過去十年來，台海之間的接觸和對話遭到完全隔絕，導致兩岸的緊張情勢升高到戰爭和衝突邊緣；鄭麗文說，台灣的優先事項是實事求是，並重啟兩岸對話，期盼能降低緊張的情勢。

鄭麗文十一日下午結束華府智庫訪問行程後即前往參加大華府地區的僑宴，她在致詞時強調訪美行程的成功，並認為她的成功激怒了民進黨政府，指執政黨對她在美國的好表現非常緊張。

另外，鄭麗文於台北時間六月九日拜會「亞洲協會」並出席公開座談。鄭援引「歐盟」發展模式為例，指歐盟亦是自「歐洲煤鋼共同體」開始，逐步化解障礙建立機制，國民黨重返執政後的兩岸和平藍圖將採穩健方針，首要任務為擴大互信與交流，並針對軍事安全對話建立互信機制。

對於台灣漁民於東海等海域若遭遇日、菲等國攔截，是否應接受大陸海警救助的問題，鄭麗文表示，這個問題凸顯了現任民進黨政府在捍衛漁權上的失能，讓人民失去信心。

鄭麗文 國會 習近平

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