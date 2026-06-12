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蕭副總統：攜手法國深化AI、太空科技與文化交流

中央社／ 台北12日電

副總統蕭美琴今天接見法國國民議會訪團時表示，台灣將持續與法國及歐洲民主夥伴深化合作，共同維護區域和平穩定，並發展可信賴供應鏈。她感謝法國國會長期支持台灣國際參與及台法關係發展，期待雙方未來在人工智慧、太空科技及文化交流等領域持續深化合作。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統上午接見「法國國民議會外交委員會書記游蘇法（EstelleYoussouffa）訪團」。副總統致詞時首先代表總統賴清德、台灣政府及人民，歡迎法國國民議會訪問團來訪。並表示，團長游蘇法長期關心台灣，對台灣懷抱深厚情誼，很高興歡迎她再度率團來訪。

副總統同時也感謝法國國民議會，近年來為深化台法關係所做的各項努力，包括日前由立法院長韓國瑜率領的跨黨派立院訪問團，在訪法期間就獲得法國國民議會熱情的接待。

副總統指出，法國近年來通過多項法案，包括國民議會及參議院通過的「七年建軍法」，特別將台灣海峽自由航行列為法國應與全球利害相關者共同維護的重要目標。此外，在支持台灣國際參與以及推動台法雙邊關係持續深化等議題上，法國國民議會也給予許多支持，副總統特別表達誠摯感謝。

談及國際情勢，副總統表示，近年來全球地緣政治局勢快速變化，無論是歐洲或中東地區的衝突，都對世界各國帶來重大衝擊。台灣正努力承擔維護區域和平穩定的責任，也期待國際社會持續給予支持。

此外，副總統表示，台灣在經濟領域面對美國對等關稅，以及全球人工智慧與其他產業發展變化，即使在快速變動的國際局勢下，台灣今年第一季經濟成長表現仍相當亮眼。

副總統表示，除了與美國、日本等理念相近國家維持緊密合作，台灣也積極推動與歐洲夥伴深化交流合作，並與同樣支持民主自由、理念相近的好友，進一步發展可信任的供應鏈合作關係。近年台法在太空、人工智慧及其他科技發展領域都有很好的進展，也期盼未來雙方在相關領域的合作能夠持續深化。

談及文化交流，副總統表示，2024年法國主辦奧運期間，台灣組成龐大的文化訪問團，赴法進行國際文化交流。近期法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）與高雄市政府合作舉辦的法國文化生活節，也吸引許多台灣民眾參與。並指出，文化交流是雙邊政府與人民都相當重視的領域，期待未來在相關領域能持續合作。

太空 法國 蕭美琴

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