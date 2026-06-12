檔案列館藏…蔡志弘7月再訪胡佛研究所 交流美中台議題

正在美國訪問的國民黨主席鄭麗文於當地時間二日拜會史丹佛大學胡佛研究所，並與學者座談。曾參選國民黨主席的前國代蔡志弘透過臉書指，胡佛研究所日前將其檔案資料列入館藏，並建立專檔，他樂見館方的重視與肯定，預計七月再度前往訪問，並與美國友人交流美中台議題。

史丹佛大學胡佛檔案館由美國第31任總統赫伯特．胡佛於1919年創立，其保存了大量中國近代政要的私人珍貴檔案。因為歷史原因，許多當事人的後代認為將文物放在美國更安全和中立，因而選擇捐贈或託管給胡佛研究所。

其中，蔣介石日記和蔣經國日記被稱為胡佛的鎮館之寶。蔣家後人將兩蔣日記暫存於此，吸引無數歷史學家查閱；還包含當年國民黨高層核心檔案，以及中共早期重要史料。此外胡佛研究所也收藏珍貴的冷戰與廿世紀革命史相關文獻，多年來一直被歷史學家視為「朝聖之地」。

蔡志弘提到，2024年以來，胡佛研究所向他發出邀請，希望能收藏他從政以來的重要史料，他認為相關檔案和資料，不僅是他個人從政的紀錄，也見證了台灣民主化的重要進程，加上胡佛檔案館世界級的權威地位，捐贈檔案文獻，必然有助於讓國際社會更了解台灣民主蛻變的歷程，便欣然接受館方邀請，並於2024年11月正式收錄。

去年7月26日，他曾應邀出席胡佛研究所舉辦的「當代中國與台灣研討會」，並與美國前國防部副部長、前世界銀行行長伍佛維茲（Paul Wolfowitz）及多位專家學者會晤，就美中台關係進行交流。時隔一年，他預計七月再前往訪問，除了解檔案的收藏及查閱情況，也預計拜會相關智庫學者與政商界人士。

蔡志弘說，美中台關係在北京川習會後有重要變化，尤其美國總統川普對台灣議題的表態，牽動對台軍售、台美互動等情勢發展；加上近期日菲啟動海域畫界談判，引發兩岸海上對峙加劇，執政當局必須更謹慎因應。七月的訪美之行，除了解美方對當前美中台情勢的看法，也將適時傳達我方想法，增進美台交流和理解。