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斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

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仍欠台灣133億！吳志中證實追討宏都拉斯債務 重申努力拓展邦交

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部政務次長吳志中（右）。本報系資料照片
外交部政務次長吳志中（右）。本報系資料照片

宏都拉斯2023年與台灣斷交後，迄今仍欠台灣4.224億美元（新台幣133.4億元），外交部政務次長吳志中受訪證實，正在追討宏國債務，基於國際法或商業規範，該歸還的都要歸還；至於台宏恢復邦交的可能性，他說，要問宏都拉斯，台灣的立場是努力拓展邦交。

吳志中下午出席索馬利蘭共和國駐台灣代表處開館儀式，並在會後受訪。他說，現在台灣要做的事，讓台灣是國際架構的一部分，讓中國對台灣的威脅和破壞失效，因此，越是跟國際社會結合，像現在跟索馬利蘭維持關係、跟史瓦帝尼努力維持邦交，越能維持自身的主權安全。

吳志中指出，台灣越融入國際關係體系，越安全；台灣越被放入中國的國內事務，如果講「統獨」、九二共識，對台灣越危險，因為台灣就會變成中國的家務事。

近日有當地媒體先後報導台灣在史瓦帝尼的投資問題，又報導史瓦帝尼考慮跟中國大陸建交，媒體詢問吳志中這背後是否有中國大陸的操作。

吳志中說，他強烈懷疑是有，因為台史合作，對中國來講不是好現象，中國企圖破壞台灣與所有國家的經濟關係。

吳志中 宏都拉斯 斷交 索馬利蘭 史瓦帝尼

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