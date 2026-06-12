「近百年未實質檢討」修法提縮短羈押期 翁曉玲：保留重罪和勾串羈押

國民黨立委翁曉玲提出「刑事訴訟法」草案，縮短羈押期限，引發各界討論。翁曉玲表示，羈押本是作為防止逃亡、湮滅證據、防止串供的最後手段，但在偵查實務上卻逐漸演變成「先押再說」、「以押代查」，因此她認為須縮短過長的羈押期，但強調保留了重罪和勾串羈押。

翁曉玲說，台灣現行刑事訴訟法的羈押期限，自民國17年制定以來，將近百年未實質檢討。偵查階段最長可達4個月，審判階段可達6個月，相較於日韓等國的羈押期間，一次只有10日來說，我國羈押期間超長。

翁曉玲說，羈押原本是作為防止逃亡、湮滅證據、防止串供的最後手段，但在偵查實務上卻逐漸演變成「先押再說」、「以押代查」的常態，甚至演變為「押人取供」、「羈押刑罰化」。

翁曉玲說，現行刑事訴訟法把「勾串共犯或證人之虞」當成羈押的理由，卻沒有明定判斷標準。司法實務上，往往只要看到「還有共犯沒到案」、「證據還在查」或「被告沒認罪」，就認定被告有串供的危險，這存在著違反法律明確性原則的問題。

翁曉玲說，她認為要縮短過長的羈押期，她並不是第一個提出的立委。早在民國97年及101年，包括時任民進黨立委的賴清德總統、民進黨立委柯建銘、管碧玲等人，就曾提案將偵查中羈押期限由2個月縮短為10天，當時他們同樣認為台灣現行制度有侵犯人權之虞。

翁曉玲說，她的提案也有考慮到第一線的偵查實務需求，提出了更為緩和、務實的修法版本。首先是「偵查中羈押」，由2個月縮短為1個月（延長羈押1個月）；再來是「審判中羈押」，由3個月縮短為2個月（延長羈押最多7個月）；另外「保留重罪和勾串羈押」，「重罪羈押」與「勾串共犯／證人羈押」仍有必要性，因此予以保留；不像賴清德當年版本、台灣民眾黨版本，是直接刪除重罪與勾串羈押。

翁曉玲說，對抗犯罪絕不寬貸，人權討論也不該被政治汙衊。她對詐欺、毒駕、殺人等犯罪行為深惡痛絕，一貫贊同應該適度提高刑責、反對廢除死刑，對於重大危害社會的犯罪，絕不寬貸。

翁曉玲說，刑事訴追在「發現真實」之外，也必須兼顧「人權保障」與「無罪推定原則」。她從督促檢審積極偵審的角度出發，提出縮短羈押期、明確勾串行為等修正，是為了填補現行法制的缺漏。理性的制度討論，不該被政治口水汙衊。期盼大家能回歸法治精神，共同思考如何建立更完善的司法制度。

國民黨立委翁曉玲辦公室製作，羈押事由修法比較表。圖／翁曉玲臉書