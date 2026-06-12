快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

支持蔣萬安否決「報恩名單」柳采葳：監院只剩「綠營退輔會」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者葉信菉／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安。記者葉信菉／攝影。報系資料照

台北市長蔣萬安上午發文建議廢除監察院，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選。對此，國民黨台北市議員柳采葳也指出，支持蔣萬安的主張，全面否決監院「報恩名單」沒有超越黨派的獨立性，監察院就只剩下一個「綠營退輔會」。

她說，民進黨愛喊廢監院，過去幾年，民進黨才把「廢考監」當成神主牌，陳菊院長更宣稱希望自己是最後一任，當全台灣都在檢視監察院存廢，民進黨卻在旁邊忙著派系分贓、把名單提好提滿，莫名其妙。

柳采葳說，結果昨天，賴總統馬上又給全台灣出了新考題。府方拿著這份標榜「超越黨派」的名單大肆宣傳，請問把廢監院掛在嘴邊的民進黨，既然這麼愛玩「假中立」的文字遊戲，請幫全台灣翻譯一下，名單裡面的這些人，到底是什麼意思？

其中，她指出，台南幫、台中幫、前綠營立委與官員大舉進駐（趙卿惠、邱泰源等），甚至連民進黨廉政會主委都在列。前促轉會、黨產會專委（林佳範、許有為）全數借屍還魂。審理「湯姆熊殺童案」、「新竹8死縱火案」皆判決免死的爭議法官侯廷昌赫然上榜。

柳采葳表示，這分名單，明明白白就是對賴總統與民進黨「廢除監察院」空頭支票最直接的打臉，台灣社會對公平正義與政府監督焦慮得要命，民進黨解決不了未解懸案，就把清算政敵的東廠打手安插進去、把罔顧家屬痛楚的廢死法官提拔上去，別再瞎拗了。自己的神主牌扛不起來沒關係，至少別當台灣憲政體制與社會正義的絆腳石，在野黨絕對全面否決。

柳采葳 蔣萬安 監院

延伸閱讀

新聞幕後／蔣萬安拋「廢監院」丟球給綠營 是否真心想修憲？

總統府昨公布監委名單 蔣萬安今強硬表態：應該廢除監察院

影／拋「整院廢掉」 蔣萬安：監察院非特定人士保護傘

蔣萬安拋廢監院 蔡其昌：國民黨是立院多數快提案修憲

相關新聞

支持蔣萬安否決「報恩名單」柳采葳：監院只剩「綠營退輔會」

台北市長蔣萬安上午發文建議廢除監察院，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選。對此，國民黨台北市議員柳采葳也指出，支持蔣萬安的主張，全面否決監院「報恩名單」沒有超越黨派的獨立性，監察院就只剩下一個「綠營退輔會」。

卓榮泰對警察喊打贏這場選戰 王鴻薇：做夢都在想選舉

行政院長卓榮泰昨參加警察節慶祝大會頒獎致詞脫口喊出，「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」。國民黨立委王鴻薇今日表示，卓榮泰在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，震驚四座，恐怕輔選壓力已經大到連做夢都在喊「凍蒜」，但也讓大家看清了民進黨的本性。

卓榮泰視察新營糖廠 賴總統行政院力挺陳亭妃均衡台南

行政院長卓榮泰今天視察台南市新營糖廠都市計畫變推動現況。他表示立委陳亭妃關心的溪北地區人口流失及、邊緣化問題，中央會支持均衡活絡地方，「台南不先均衡，如何均衡台灣」。

影／羅廷瑋排案惹議 民進黨團批預算審查停擺

立法院教育及文化委員會日前審查預算時發生爭議，國民黨召委羅廷瑋排定4個考察行程，而他排審的法案，遭民進黨立委認定非重要法案，民進黨教育文化委員會立委范雲、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤、陳培瑜、陳秀寶、吳沛憶，今天在議場前舉行記者會，指控教育文化委員會召委羅廷瑋不審預算案，「預算書第一頁都還沒有翻開，預算一筆都沒有開始審查」。高呼「預算不審查、法案只過水」、「我們要審教科文預算」等口號。

影／毒駕撞斷警腿竟無保請回　許淑華重話：法官沒零容忍再重刑也沒用

彰化地方法院日前針對毒駕案件裁定無保請回，引發社會譁然。台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天一同出席南投巧克力咖啡節活動受訪時，雙雙強調對毒駕「零容忍」，許淑華更直言，若司法沒有零容忍意識，即使提高刑責，未來仍可能發生類似情況。

民眾黨：林淑芬昔喊不能限受緩刑綠委參選 今反「易刑」修法因人設事

立法院今日三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」修正，因民眾黨立委許忠信發言時指出民進黨修緩刑是為特定人解套，遭到曾被依傷害罪起訴、疑似被解套的民進黨立委林淑芬大罵。民眾黨表示，林淑芬過去曾主張保障參政權、落實比例原則，不該因罪責輕重失衡而限制人民參選，如今卻反對讓罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動者恢復參選資格，令人覺得相當荒謬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。