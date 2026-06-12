中國宣稱東部海域執法 沈有忠：擴大灰色地帶衝突

針對中共近期在台灣東部海域實施「專項執法」，陸委會副主委沈有忠昨天表示，中共是企圖藉由台、日、菲經濟海域談判事項，擴大灰色地帶衝突。

沈有忠11日出席東海大學「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」座談會。

沈有忠在致詞中指出，中共近期在台灣東部海域實施所謂「專項執法」，並透過媒體散布「牢牢圍住台灣」、「結束掃測行動」等言論，純屬自說自話與自欺欺人的謊言。事實上，中共是企圖藉由台、日、菲經濟海域談判事項，擴大灰色地帶衝突。

他說，中共派遣公務船舶入侵台灣經濟水域，甚至騷擾他國商船的野蠻行徑，不僅沒有法律依據，更公然挑戰台灣國內法及聯合國海洋法公約等國際法規範。對於此等破壞現狀、成為區域穩定「麻煩製造者」的作為，台灣予以嚴厲譴責，並呼籲中共應立即停止蠻橫行徑。

沈有忠重申，台灣東部海域與大陸礁層的談判，為中華民國、日本與菲律賓三方的議題，與中華人民共和國沒有任何關係。台灣依國際法與海洋法享有的主權權利不容質疑，台灣將繼續與日本和菲律賓諮商溝通，台灣主權與漁權絕不會受到日菲談判的影響。中共應認知到，日菲近期建立之「全方面戰略夥伴關係」，正是為了因應中共武力擴張的威脅，及不間斷的擴大衝突行徑，完全是橫蠻無理、不負責任的霸凌行為。

沈有忠進一步說明，維持台海和平穩定的現狀，是政府處理兩岸問題的一貫原則，這不僅是台灣主流民意，亦是全球民主國家的共同利益與目標。陸委會呼籲中共勿漠視台灣民意與挑戰全球民主國家利益，應正視中華民國客觀存在的事實，與台灣民選政府溝通對話，放棄以武力脅迫等不負責任的方式破壞現狀。

沈有忠最後強調，台灣沒有獨立的問題，只有面對被威權統一的脅迫和壓力。在中共施壓下，絕不應迎合其「一中敘事」，若試圖以妥協的方式來包裝和平，也絕對不會是穩定與可靠的和平。唯有憑藉實力捍衛主權，基於主權確保和平，這樣的和平才是可靠也才能永續。呼籲國人不分黨派、團結一致，與政府共同捍衛國家主權，堅定守護自由民主的生活方式。