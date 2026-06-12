卓榮泰對警察喊打贏這場「選戰」 王鴻薇：做夢都在想選舉

行政院長卓榮泰昨參加警察節慶祝大會頒獎致詞脫口喊出，「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」。國民黨立委王鴻薇今日表示，卓榮泰在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，震驚四座，恐怕輔選壓力已經大到連做夢都在喊「凍蒜」，但也讓大家看清了民進黨的本性。

王鴻薇說，卓榮泰語氣激動、數度拉高分貝，發言時間更長達14分鐘，比賴清德總統還多一倍，還一度高喊出「我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，真是震驚四座。

王鴻薇說，卓榮泰忘情演出，恐怕是今年輔選壓力已經大到連做夢都在喊「凍蒜」，堂堂行政院長，在警察節竟高喊打贏選戰，不成體統，貽笑大方。

王鴻薇說，大罷免期間卓榮泰手持道具光劍，帶領行政院官員參加民進黨部舉辦的造勢宣講會；內政部長劉世芳最誇張，還在台上高呼要求支持賴清德成為「台灣國的主人」；中央畜產會董事長蘇治芬一年領300萬，上班時間還在雲林搞大罷免；勞動部長洪申翰在大罷免投票前一天，透過勞動部媒體群組，對外廣發貼文挺大罷免。外交部長林佳龍也有相關發文。

王鴻薇說，正所謂日有所思夜有所夢，卓榮泰可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。