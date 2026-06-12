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卓榮泰視察新營糖廠 賴總統行政院力挺陳亭妃均衡台南

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
卓榮泰視察新營糖廠表示：賴總統、行政院力挺陳亭妃均衡台南。記者周宗禎／攝影
卓榮泰視察新營糖廠表示：賴總統、行政院力挺陳亭妃均衡台南。記者周宗禎／攝影

行政院長卓榮泰今天視察台南市新營糖廠都市計畫變推動現況。他表示立委陳亭妃關心的溪北地區人口流失及、邊緣化問題，中央會支持均衡活絡地方，「台南不先均衡，如何均衡台灣」。

卓榮泰關心西北地區發展與如何挽救新營糖廠。新營糖廠29.95公頃有文化資產、廣闊空間及特色五分車，台糖廠區一半以上自用出租，剩下的44%土地若能活絡，地方就能發展均衡台南。其中15公里五分車路廊先期規畫費1500萬元中央支應沒問題，這是重要工程，未來將形成新的觀光廊帶。

他說，台南是大南方新矽谷重要基地，但國家和城市不能只有科技業，不能在發展科技時，掩蓋地方傳統特色，既有在地特色就發展在地經濟，賦予觀光主題才能走向國際。

卓榮泰表示，台南市政府5月已提出新營糖廠整體都市計畫檢討，7月8月將繼續完成土地使用機能，中央也會緊盯，共同強化文化保存、產業招商進駐及公共設施，落實觀光產業發展，讓溪北地區成為台南發展指標。

他說，今天「對我來講是個幸福的行程，剛看蘭花的美麗，現在來看台糖的甜蜜，自己好像蝴蝶一樣到了很多漂亮又甜蜜的地方」。

他解釋為什麼會來新營糖廠，是因為之前跟陳亭妃聊天的時候，她提到台糖與地方產業，有一點點淡淡的憂心。台南溪北邊緣化人口流失問題，他決定來看看。

他說，賴總統在推均衡台灣，那如果台南不先均衡的話，那怎麼推動均衡台灣呢？因為陳亭妃大力支持賴總統的均衡台灣政策，那總統跟行政院更要也要大力支持陳妃的均衡台南。還沒說完台下就響起一片掌聲。

卓榮泰視察新營糖廠表示：賴總統、行政院力挺陳亭妃均衡台南。記者周宗禎／攝影
卓榮泰視察新營糖廠表示：賴總統、行政院力挺陳亭妃均衡台南。記者周宗禎／攝影

卓榮泰視察新營糖廠表示：賴總統、行政院力挺陳亭妃均衡台南。記者周宗禎／攝影
卓榮泰視察新營糖廠表示：賴總統、行政院力挺陳亭妃均衡台南。記者周宗禎／攝影

卓榮泰 陳亭妃 台南

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