影／羅廷瑋排案惹議 民進黨團批預算審查停擺

立法院教育及文化委員會日前審查預算時發生爭議，國民黨召委羅廷瑋排定4個考察行程，而他排審的法案，遭民進黨立委認定非重要法案，民進黨教育文化委員會立委范雲、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤、陳培瑜、陳秀寶、吳沛憶，今天在議場前舉行記者會，指控教育文化委員會召委羅廷瑋不審預算案，「預算書第一頁都還沒有翻開，預算一筆都沒有開始審查」。高呼「預算不審查、法案只過水」、「我們要審教科文預算」等口號。

民進黨立委吳思瑤表示，這一個會期教育委員會，不審預算、法案過水又快轉等種種亂象，國民黨召委羅廷瑋故意排一些爭議很大、沒有共識的法案。昨天排了四個法案，學貸三法以及營養午餐專法，並強行要把法案內容交付協商。

對於營養午餐法，朝野各方版本高達37個版本，條文高達25條之多，爭議大、沒有共識，並涉及各級學校的許可權、地方政府權責的業務，需要更多的討論跟對話，但是羅廷瑋不審預算，為快而快，企圖要把營養午餐法快轉過水。