影／毒駕撞斷警腿竟無保請回　許淑華重話：法官沒零容忍再重刑也沒用

彰化地方法院日前針對毒駕案件裁定無保請回，引發社會譁然。台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天一同出席南投巧克力咖啡節活動受訪時，雙雙強調對毒駕「零容忍」，許淑華更直言，若司法沒有零容忍意識，即使提高刑責，未來仍可能發生類似情況。

蔣萬安表示，對毒駕絕對零容忍，也支持中央提高相關刑罰。他認為，除了提高刑責外，還必須從源頭追查毒品流向，透過後端重罰、完善戒治制度，以及警察加強各項路口攔查，多管齊下防堵毒品氾濫，北市府也會配合中央相關防制作業。

許淑華則提到，前幾天才發生警察執法時遭毒駕嫌犯撞斷腿，法官卻裁定施姓毒犯無保請回，相信許多民眾看到這則新聞都感到相當遺憾。

她表示，這樣的裁定不僅抹煞第一線警察執法的辛苦，也凸顯除了立法面之外，從地檢署到相關司法機關，對於毒駕和酒駕都應真正做到「零容忍」，重點在於如何落實。

許淑華認為，若只是立法院將刑責提高，但地方法院法官沒有對酒駕、毒駕零容忍的意識或同理心，未來還是可能出現類似狀況，無法真正發揮嚇阻作用。

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