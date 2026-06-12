快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒駕撞斷警腿竟無保請回 許淑華重話：法官沒零容忍再重刑也沒用

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天均強調毒駕零容忍，並對法官讓嫌犯無保請回感到遺憾。記者江良誠／攝影
台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天均強調毒駕零容忍，並對法官讓嫌犯無保請回感到遺憾。記者江良誠／攝影

彰化地方法院日前針對毒駕案件裁定無保請回，引發社會譁然。台北市長蔣萬安南投縣長許淑華今天一同出席南投巧克力咖啡節活動受訪時，雙雙強調對毒駕「零容忍」，許淑華更直言，若司法沒有零容忍意識，即使提高刑責，未來仍可能發生類似情況。

蔣萬安表示，對毒駕絕對零容忍，也支持中央提高相關刑罰。他認為，除了提高刑責外，還必須從源頭追查毒品流向，透過後端重罰、完善戒治制度，以及警察加強各項路口攔查，多管齊下防堵毒品氾濫，北市府也會配合中央相關防制作業。

許淑華則提到，前幾天才發生警察執法時遭毒駕嫌犯撞斷腿，法官卻裁定施姓毒犯無保請回，相信許多民眾看到這則新聞都感到相當遺憾。

她表示，這樣的裁定不僅抹煞第一線警察執法的辛苦，也凸顯除了立法面之外，從地檢署到相關司法機關，對於毒駕和酒駕都應真正做到「零容忍」，重點在於如何落實。

許淑華認為，若只是立法院將刑責提高，但地方法院法官沒有對酒駕、毒駕零容忍的意識或同理心，未來還是可能出現類似狀況，無法真正發揮嚇阻作用。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天均強調毒駕零容忍，並對法官讓嫌犯無保請回感到遺憾。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天均強調毒駕零容忍，並對法官讓嫌犯無保請回感到遺憾。記者黃仲裕／攝影

毒駕 許淑華 南投 蔣萬安

延伸閱讀

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

政院拍板修法重懲毒駕 卓榮泰：酒毒駕致死傷可沒收車輛

忙選舉？行政院長卓榮泰出席警察節致詞14分鐘 口誤喊：徹底打贏選戰

政院才喊嚴懲…桃園毒駕釀3死 民團籲高風險路口設「車阻」

相關新聞

支持蔣萬安否決「報恩名單」柳采葳：監院只剩「綠營退輔會」

台北市長蔣萬安上午發文建議廢除監察院，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選。對此，國民黨台北市議員柳采葳也指出，支持蔣萬安的主張，全面否決監院「報恩名單」沒有超越黨派的獨立性，監察院就只剩下一個「綠營退輔會」。

卓榮泰對警察喊打贏這場選戰 王鴻薇：做夢都在想選舉

行政院長卓榮泰昨參加警察節慶祝大會頒獎致詞脫口喊出，「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」。國民黨立委王鴻薇今日表示，卓榮泰在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，震驚四座，恐怕輔選壓力已經大到連做夢都在喊「凍蒜」，但也讓大家看清了民進黨的本性。

卓榮泰視察新營糖廠 賴總統行政院力挺陳亭妃均衡台南

行政院長卓榮泰今天視察台南市新營糖廠都市計畫變推動現況。他表示立委陳亭妃關心的溪北地區人口流失及、邊緣化問題，中央會支持均衡活絡地方，「台南不先均衡，如何均衡台灣」。

影／羅廷瑋排案惹議 民進黨團批預算審查停擺

立法院教育及文化委員會日前審查預算時發生爭議，國民黨召委羅廷瑋排定4個考察行程，而他排審的法案，遭民進黨立委認定非重要法案，民進黨教育文化委員會立委范雲、郭昱晴、伍麗華、吳思瑤、陳培瑜、陳秀寶、吳沛憶，今天在議場前舉行記者會，指控教育文化委員會召委羅廷瑋不審預算案，「預算書第一頁都還沒有翻開，預算一筆都沒有開始審查」。高呼「預算不審查、法案只過水」、「我們要審教科文預算」等口號。

影／毒駕撞斷警腿竟無保請回　許淑華重話：法官沒零容忍再重刑也沒用

彰化地方法院日前針對毒駕案件裁定無保請回，引發社會譁然。台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華今天一同出席南投巧克力咖啡節活動受訪時，雙雙強調對毒駕「零容忍」，許淑華更直言，若司法沒有零容忍意識，即使提高刑責，未來仍可能發生類似情況。

民眾黨：林淑芬昔喊不能限受緩刑綠委參選 今反「易刑」修法因人設事

立法院今日三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」修正，因民眾黨立委許忠信發言時指出民進黨修緩刑是為特定人解套，遭到曾被依傷害罪起訴、疑似被解套的民進黨立委林淑芬大罵。民眾黨表示，林淑芬過去曾主張保障參政權、落實比例原則，不該因罪責輕重失衡而限制人民參選，如今卻反對讓罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動者恢復參選資格，令人覺得相當荒謬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。