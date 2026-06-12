民眾黨：林淑芬昔喊不能限受緩刑綠委參選 今反「易刑」修法因人設事

立法院今日三讀通過修正「公職人員選舉罷免法」修正，因民眾黨立委許忠信發言時指出民進黨修緩刑是為特定人解套，遭到曾被依傷害罪起訴、疑似被解套的民進黨立委林淑芬大罵。民眾黨表示，林淑芬過去曾主張保障參政權、落實比例原則，不該因罪責輕重失衡而限制人民參選，如今卻反對讓罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動者恢復參選資格，令人覺得相當荒謬。

民眾黨表示，林淑芬曾在立法院公然毆打民眾黨前立委麥玉珍，今年2月遭檢方依傷害罪起訴後，3月4日林淑芬就提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法。照民進黨的神邏輯，若選罷法26條只處理緩刑，是不是就變成林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

民眾黨指出，現行「公職人員選罷法」第26條第9款，對除了犯內亂、組織犯罪、販毒以外較輕之罪，經判有期徒以上確定尚未執行者，也會被禁止登記為候選人，這等於是在褫奪公權的規定外再加上不合理的限制，明顯違反憲法賦予人民參選舉自由及對法律限制的比例原則。因此，民眾黨今年初提出選罷法第26條修法，將法官認為「可緩刑」以及比緩刑更輕、可易服社會勞動或罰金者，一併恢復參選資格，此修法方向絕對合情合理、合法合憲。

民眾黨說，回顧林淑芬等23位民進黨立委提案被判緩刑可不受參選限制時，林曾高喊「要保障參政權、落實比例原則，不該因為罪責輕重失衡而限制人民參選」，更曾說「判9年的可以選、判8年的可以選，獨判緩刑的不能選，會不會很荒謬？」

民眾黨指出，當看到修法時頻頻因人設事的林淑芬，律己寬、責人嚴，想對罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動刑限制參選權的林淑芬、還有講不過人就開始叫囂威脅的林淑芬時，黨團也覺得很荒謬。出拳打人還不夠，居然連人民的參政權都要搞小動作，真是毫無反省也毫無下限。