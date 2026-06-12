陳以信：美行政部門不可能放鳥鄭麗文 若有我發千份雞排

國民黨主席鄭麗文訪美當中，傳鄭麗文欲拜會美國行政部門遭取消。國民黨自製網路節目「KMT直球對決」今午直播，由發言人江怡臻主持，對話國民黨政策會副執行長陳以信。陳當場喊，美國行政部門不可能放鴿子，如果沒有見面，他發1千份雞排。

媒體報導指出，鄭麗文訪問團原定訪問美國國安會卻被取消。陳以信今日表示，這次真的是鐵人團，隨行人員辛苦，在行政、國會、僑界、媒體等都是大成功，這兩天新聞稱行政部門放鳥鄭麗文，但他擔任過總統府發言人，了解台美之間有些潛規則，有雙方默契，就像以前總統過境訪問，他陪同前總統馬英九過境美國4次，了解台美默契尤其是行政部門。

陳以信說，過境美國時跟行政部門接觸或是在美國主要活動都會低調，且會在之後才說明，他認為行政部門不可能放鴿子，若真的這樣發生是行政部門失職，我國國會最大黨主席到美國，行政部門卻不見，絕對不可能。他強調，如果沒有跟行政部門見面，他到黨部前面發1千份雞排。

陳以信表示，國內很多人見不得國民黨、鄭麗文好，想要從中作梗破壞，賴清德總統無法去美國，很多人酸葡萄，希望打擊鄭麗文、國民黨，若發現有見面，要還鄭麗文公道。

陳以信表示，他擔任立委時多次造訪美國，跟很多美國聯邦參、眾議員都是好朋友。鄭麗文訪問國會山莊，很多國會議員有興趣，他認為見面人數應該相當多，重要委員會的成員都有，重要成員都跟鄭麗文有一對一對談，哪怕只有短時間，這就是最深刻的對談。

陳以信表示，鄭麗文這次去是一個個辦公室進去，每個國會議員辦公室都像小型公司，參議院有兩棟樓，眾議院有三棟樓，都非常大。今天不是辦個酒會，大家拍個照等，這沒有意義，這叫做大拜拜，鄭麗文是一個一個對話，能夠親自走訪這些辦公室，非常成功，建立深刻印象、深刻友誼，他自己跟美國國會議員的友誼也是這樣建立的。

陳以信提到，美國智庫很重要，有兩大功能，培養政務官、高級幕僚，另外有很多政務官退休後會到智庫服務，擔任資深研究員、中心主任或研究所長，不少在學界、官界間轉來轉去。鄭麗文跟智庫對話深入，之所以相關新聞稍微少一點，是因為智庫裡的對話非常直接，也會要求保密不轉述，讓會議裡的對話直率、坦白有意義，不少學者跟鄭麗文對話得到正面訊息。談到僑界反應，陳說，僑界反應相當熱烈，媒體部分則是不少主流媒體都訪問了鄭麗文。