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屏東半導體供應鏈專區動土 賴清德、魏哲家同台見證科技新里程

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統（左二）與台積電董事長魏哲家（左三）共同出席。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統（左二）與台積電董事長魏哲家（左三）共同出席。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統與台積電董事長魏哲家同台出席，象徵台積電半導體供應鏈正式進駐屏東，也代表南台灣科技產業版圖再擴張。儘管典禮期間天候不佳、現場大雨不斷，賴清德致詞時還笑稱「台灣怎可能缺水」，引發現場一陣笑聲。

這項動土典禮今天上午在屏東科學園區登場，包括中央與地方政府、國科會、南科管理局，以及台積電與多家半導體供應鏈廠商代表均到場參與。屏東縣長周春米表示，屏科未來發展攸關整體城市與產業升級，地方對於半導體聚落進駐高度期待，此次動土案被視為台積電供應鏈南向布局的重要指標，未來將帶動屏東在科技、就業、住宅與商業發展等層面升級，並與南部科學園區形成更完整的半導體產業鏈。

此次聯合動土案，也被視為台積電供應鏈南向布局的重要指標。外界預期，未來屏東將與南部科學園區形成更完整的半導體產業鏈，進一步強化台灣在全球高科技產業中的關鍵地位。

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家（右）共同出席見證南台灣科技新里程。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家（右）共同出席見證南台灣科技新里程。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，台積電董事長魏哲家（右）與賴清德總統（左）握手，現場大雨積水不退。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，台積電董事長魏哲家（右）與賴清德總統（左）握手，現場大雨積水不退。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統致詞現場積水不退。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統致詞現場積水不退。記者劉學聖／攝影

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，不過上午天雨不斷，現場維安人員全身溼透。記者劉學聖／攝影
屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，不過上午天雨不斷，現場維安人員全身溼透。記者劉學聖／攝影

屏東 半導體 魏哲家

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