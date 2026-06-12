立院三讀修正選罷法 受緩刑或易服社會勞動可參選

立法院院會今天三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

現行公職人員選舉罷免法規定，曾犯貪汙、國安法等重大刑案，被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人。年底選戰在即，朝野立委為避免參選人因被法院判緩刑而喪失參選資格，紛紛提出選罷法修正草案。其中，新竹市長高虹安因誣告案被判刑6個月，最受矚目，綠營質疑藍白為高虹安修法解套。

立法院初審選罷法修正時，藍綠均同意放寬被法官判緩刑者可參選規定，民眾黨立委許忠信則堅持納入「易刑」處分，遭綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造，朝野未形成共識。民眾黨於今日院會提出再修正動議，將「易刑」修改為「易服社會勞動之自由刑者」，將條文再度限縮。

民眾黨立委許忠信在發言時指出，民進黨也提出修法要給予緩刑者參選權，2年以下緩刑者可參選，6個月以下易刑者卻不得參選，這是因人設事，為了民進黨某個立委修法。而此次民進黨修法解套的人選，疑似是過去因在立法院爆發肢體衝突，遭依「傷害罪」起訴的民進黨立委林淑芬。林淑芬在許忠信發言後，不斷大喊「超速仔」、「黑白講」、「我判刑了嗎」，更衝到許忠信座位前飆罵，要許忠信講出是在指誰。

立法院長韓國瑜（圖）敲錘三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。記者許正宏／攝影

立法院院會今天三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選。民眾黨立委許忠信（前排右一）於院會提出再修正動議，將「易刑」修改為「易服社會勞動之自由刑者」，將條文再度限縮。記者許正宏／攝影