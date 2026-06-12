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呼應蔣萬安 趙少康：實質廢監院 29名監委全都不給過

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

總統府昨公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今提出廢除監察院，建議藍白全部否決，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。中廣前董事長趙少康公開呼應，表示實質廢除監察院，監委一個都不給過。

趙少康說，這屆監委任期到7月底屆滿，賴清德總統決定繼續提好提滿，昨天宣布監察院正副院長被提名人等29名監委名單。他支持蔣萬安的倡議，呼籲藍白兩黨審查時，全面封殺這29個人，一個都不要給過，達到實質廢除監察院的效果。

趙少康說，據賴清德的監委名單，被提名人謝政達、廖婉汝有國民黨背景，民眾黨一個都沒有。即使賴清德不願意讓在野席次超過民進黨，但是至少要保留5席給國、眾兩黨才有意思，現在這樣的比例安排，根本就是「雞肋」，完全不尊重在野黨。

趙少康說，民進黨在野時，罵國營事業都是米蟲，應該全部民營化，罵監察院沒功能，應該廢除，結果前後執政快20年了，國營事業跟監察院的人事酬庸只有更多。監察院長被提名人陳永興就是個大獨派，賴清德有真心想讓人事案通過？還是又在累積選舉相罵本？

趙少康說，陳菊在被提名監察院長時，公開表達自己是「最後一任監察院長」，結果這次29個人還是提好提滿，其中的廖婉汝跟謝政達只是賴清德的權謀，要讓國民黨為難。雖然謝政達是好朋友，但是就算通過這兩個人，在監察院又能發揮什麼功能？

趙少康說，國民黨應該做成全黨政策「全面封殺監委提名人」，以展現實質廢除監察院的決心，符合民意期待，也替民進黨在野時的崇高理想圓夢。

趙少康 蔣萬安 監委

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