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花蓮副縣長顏新章涉圖利百萬元交保 綠營喊話停職接受調查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影

花蓮副縣長顏新章捲入營養午餐弊案，檢調搜索、傳訊後認為圖利廠商嫌疑重大，列貪汙治罪條例被告並以100萬元交保。民進黨花蓮縣黨部今天喊話顏新章主動辭職或至少停職接受調查；縣府回應，相關案情仍待查明，籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。

民進黨花蓮縣黨部表示，這起國中小營養午餐採購案，疑似透過撤案重招、拆標以及調整投標資格等方式，讓特定廠商順利得標。顏新章長期被外界視為傅崐萁體系的重要核心幕僚，更被稱為「傅崐萁防火牆」，遭列被告並裁定重保，社會大眾有權知道是誰在背後主導，授意拆標、修改招標條件。

縣黨部表示，縣議會過去多次對營養午餐採購程序提出質疑，縣府始終未正面回應，檢調大動作搜索約談，已查辦到副縣長層級，顯見並非縣府所稱的行政疏漏，要求顏新章應以更高的政治標準檢視自身責任，呼籲主動請辭副縣長職務，或至少停職接受調查，以昭公信。

對於副縣長涉案交保，縣府今天表示，全案還在司法偵辦程序，還待司法單位查明，呼籲外界在尚未釐清事實前，不要過度揣測；也表示縣府一向秉持依法行政原則，對任何涉及公共事務的疑義，皆以公開、負責態度面對，會全力配合司法機關調查，釐清事實真相。

檢調偵辦這起3年前的112學年度營養午餐採購案，追查重點在於當時撤案重招過程有無圖利特定廠商。縣府教育處當時曾說明，因縣境狹長，為縮短長途運輸問題，畫成10個區域標案，希望更多符合基本資格的優良廠商加入，所以要刪除具相當經驗或實績者證明條件，後續因行政疏失錯漏，開標當下發現，根據政府採購法當場廢標，當天就向所有投標廠商說明、致歉，依法行政，並無不法。

花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影

傅崐萁 民進黨 花蓮

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