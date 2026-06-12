影／高虹安條款？立院修正選罷法 對手莊競程批「因人設事」

立法院會今三讀通過「公職人員選罷法」修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選。由於新竹市長高虹安正面臨誣告罪官司，外界關注修法效應。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程表示，藍白因人設事，用立法權嚴重干預司法。

莊競程表示，藍白因人設事，全台灣只適用高虹安一人，是替高虹安「大開後門」，現在最需要這種修法結果的只有高虹安，用立法權嚴重干預司法。

「高虹安如果真的相信自己會贏官司，根本不需要修法。」莊競程直言，正是因為高虹安對司法結果毫無信心，才會急著把手伸進立法院，企圖透過藍白聯手修惡法來為自己解套。

莊競程強調，修法本應是為公共利益服務，違背公眾利益，如今卻淪為替特定人士開後門的工具。他嚴正指出，「這樣的立法方式，已經是在用立法權干預司法。」

莊競程表示，藍白聯手強行修法，為高虹安解套誣告罪案的定讞風險，這種因人設事的法案，不僅凸顯對司法的信心缺失，更反映出對民主程序的衝擊，是很嚴重的傷害。