「高虹安條款」三讀 緩刑、易服社會勞動者仍可參選

立法院會12日三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，條文明定，宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，仍可以參選公職人員。外界質疑，修法有為特定人物開後門的疑慮，立法院民眾黨團提出該案，恐是衡量新竹市長高虹安的情形，因此推出「高虹安條款」。

高虹安去年因「誣告案」二審宣判6個月有期徒刑，也因此案自行退出民眾黨。誣告罪最重判刑7年，不符合得易科罰金，此案未來三審若原持原判，即使法官准許易服勞役，在參選登記前高虹安若無法服滿勞役時數，將無法登記參選。

外界認為，民眾黨團因此提出《選罷法》第26條修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制。三讀條文明定，未來「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」仍然可以參選公職，提案獲藍營支持，院會表決最終以56票贊成、49票反對，三讀通過。