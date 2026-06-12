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高虹安條款三讀通過 范雲點3大問題：民眾黨司馬昭之心

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今三讀通過「公職人員選罷法」修正案，民進黨立院黨團書記長范雲點出修法後的三大問題，強調「司馬昭之心，人盡皆知！」圖／聯合報系資料照片
立法院會今三讀通過「公職人員選罷法」修正案，民進黨立院黨團書記長范雲點出修法後的三大問題，強調「司馬昭之心，人盡皆知！」圖／聯合報系資料照片

立法院會今三讀通過「公職人員選罷法」修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。民進黨立院黨團書記長范雲點出修法後的三大問題，強調「司馬昭之心，人盡皆知！」

范雲稍早表示，為了護航高虹安，藍白剛剛修正選罷法，放寬「易服社會勞動者」的參選資格，「但藍白說，這不是為了高虹安，你相信嗎？」昨天協商時，她說如果民眾黨願意在條文寫明，9月4日公布施行（年底選舉登記最後一天），社會就相信這次修法不是為了高虹安，結果今天，民眾黨仍硬要強推，「然後，口口聲聲說有法理基礎，但司馬昭之心，人盡皆知！」

范雲指出，修法後會有三大問題，首先檢察官執行勤務容易陷入「擔心被疑有政治力量操控」的困境。從執行面來看，有期徒刑能否被准「易服社會勞動」，由檢察官依個案狀況裁定。也就是說，這項修法會導致，當檢察官決定個案可否「易刑處分」時，將影響一個人的參選資格，陷基層檢察官於不義。

其次是「易服社會勞動的參選人，開始跑選舉後，如果需要回去服刑怎麼辦？」范雲說，即使被准易服社會勞動，若個案未依規定完成，檢察官依法有權撤銷。若有人被准易服社會勞動，登記參選成功後開始跑選舉，但若受刑人履行的表現太差、態度惡劣，被檢察官撤銷其資格，是不是又會有人抹黑，說干預選舉？

范雲點出第三點，是「不服社會勞動的參選人須回去服刑，選務大亂」，受刑人回去服刑後，會因「正在服刑期間」，還是無法參選。民眾黨跟國民黨的修法，恐造成選務大亂，不僅為個案解套，還把壓力推給基層。

范雲強調，參選資格是否修改，都可以好好討論。但現在距離選舉只剩不到半年，高虹安目前的判決剛好又符合聲請易服社會勞動的資格，民眾黨急著修法的動機，啟人疑竇。如果要修，就應該基於公平性、一致性的通盤檢視。而不是為了一個特定人，修一個特定條文，開一個量身打造的特權後門。

范雲 高虹安 民眾黨 選罷法

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