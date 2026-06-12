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中國公務船闖太平島禁止水域 綠：只會讓台灣人反感

中央社／ 台北12日電

中國公務船首次侵擾太平島禁止水域，引發討論。民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天受訪時表示，這些動作只會讓台灣人民更加反感，也會讓兩岸關係越推越遠。

2艘中國公務船首次侵擾太平島禁止水域，海洋委員會海巡署11日透過新聞稿嚴厲譴責說，這是升級灰帶襲擾，營造管轄權假象，違反國際法及海洋法公約並挑戰國際秩序。

針對上述議題，蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪時表示，中國這些動作只會讓台灣人民更加反感，而且中國做出侵犯中華民國主權的事情，只是讓兩岸關係越推越遠，也讓台灣民眾對中國充滿著更大的不滿跟敵意。

蔡其昌指出，中國這樣做，對於兩岸和平穩健、台海和平發展等，並沒有任何幫助，台灣不斷要求中國一定要節制，而且中華民國存在是事實，他認為每一個國民都應該捍衛中華民國的安全及中華民國利益。

媒體詢問，美國國安高層希望台灣將國防預算提升至GDP的10%，國民黨主席鄭麗文說，這在台灣無法獲得民意支持。

蔡其昌表示，國防預算當然會依照國家實際需求，以及跟美方高層討論，但上一次軍購，雙方討論後的金額是新台幣1.25兆元，國民黨不同意，因此重點不是要占GDP的多少，而是以目前台灣實際需求，但國民黨都不願意支持。

太平島 台灣人 蔡其昌

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