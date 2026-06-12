藍委：民進黨沒收營養午餐專法審查 應向家長孩童道歉

國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯今共同舉行記者會，批評民進黨日前造謠國民黨委員去日本考察營養午餐法是公費，昨日在教育及文化委員會審查「營養午餐法」時，更惡意提出散會動議，讓民生法案無法盡速審查。

羅廷瑋表示，營養午餐議題多年來缺乏完整法制規範，近期外界關注免費營養午餐政策後，更凸顯食材品質、供餐安全及營養均衡的重要性。此次委員會共整合37個版本草案，希望透過專法建立制度，卻在審查第一條前遭民進黨委員提案散會，令人遺憾。

羅智強指出，民進黨欠三個道歉，首先是欠小朋友一個道歉，營養午餐法沒有政治性，而是民生法案。日本以營養午餐專法來，呼籲，來制定營養午餐專法，不了解為什麼民進黨將此專法視為「洪水猛獸」。

羅智強說，其次，民進黨欠投身電競產業的年輕人一個道歉，前天在討論電競基本法時，民進黨也提出散會動議。看到南韓電子競技產業成為翹楚，台灣有如此多優秀的年輕人，卻因產業不夠貼合發展，造成選手遠遠被韓國拋在身後，政府應亡羊補牢。

羅智強表示，第三，民進黨欠羅廷瑋一個道歉，不知為何民進黨對營養午餐如此敵視，開記者會抨擊羅廷瑋排日本考察的行程，說謊稱是國民黨委員是公費考察。他說明，此次日本考察委員全程自費，機票旅館都是自己出錢，連去跟日本小朋友吃營養午餐的餐費都是自己出。

徐巧芯指出，日本即便面臨跟台灣一樣的少子化問題，一班只有30位學生，學校仍有廚工製作營養午餐，讓小朋友吃的開心。這中間的理論、基礎及邏輯都是台灣立委所去認真了解的，再回到立法院審查專法。民進黨為了做政治攻擊，抹黑國民黨委員是薪水小偷，真的是薪水小偷的正是昨日惡意散會的民進黨委員。